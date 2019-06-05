胃隐痛30年是不是癌
湖北读者周女士问：我母亲今年67岁，2个月前吃了不卫生的东西后突然上腹部疼痛，有灼烧的感觉，偶尔会反酸，询问后发现她胃部隐隐作痛已经30年了。请问她这种情况会是癌症吗？
南方医科大学中西医结合医院普外科主任医师薛琪解答：根据目前的信息无法判断您母亲是否患癌，不建议根据网络搜索“判断”是否有癌症，造成不必要的紧张，应立马送院检查、治疗。
胃癌在不同时期表现不一，平日需对消化道不适引起重视，“早发现、早诊断、早治疗”是提高胃癌治愈率最主要方法。早期胃癌患者多数无明显症状，少数人有恶心、呕吐或是类似溃疡病的上消化道症状。进展期胃癌最常见的症状以疼痛与体重减轻为主，常伴较明显的上消化道症状如上腹不适、进食后饱胀，随着病情进展上腹疼痛加重，食欲下降、乏力。不同部位的肿瘤会有特殊表现，如贲门胃底癌可有胸骨后疼痛和进行性吞咽困难，幽门附近的胃癌有幽门梗阻表现等。到了中晚期，胃癌患者可出现贫血、消瘦、营养不良甚至恶病质等表现。如有长时间消化道不适，尤其短期之内有明显变化的，建议到正规医院进行诊治，切勿强忍，因小失大。▲
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