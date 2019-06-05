髋关节置换后注意什么

内蒙古读者闫先生问：我今年62岁，半个月前因为骨关节炎做了髋关节置换，平时要避免做什么动作来保护新关节？

首都医科大学宣武医院康复医学科副主任技师朱琳解答：髋关节置换又称作人工髋关节置换，是将人工假体，包含股骨部分和髋臼部分，利用骨水泥和螺丝钉固定在正常的骨质上，以取代病变的关节，重建患者髋关节的正常功能。置换后，要尽量避免8个动作。

1.屈髋不能超过90度，或者不能让膝盖高于髋关节；2.不能双腿交叉；3.不要旋转、扭动髋关节或身体；4.避免髋关节内收内旋位时自坐位站起的动作；5.避免双足分开时双膝并拢，也不要让身体向术侧倾斜去取东西、接电话等；6.避免翘二郎腿和坐在椅子上弯腰穿鞋；7.避免如厕时坐便桶过低，或沙发过矮；8.避免健侧翻身不当时患侧髋关节过于伸直、内收内旋位。这些禁忌动作适用于大多数全髋关节置换的患者，如果您的手术类型特殊，康复治疗师会根据您的情况具体告知。▲