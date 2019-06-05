主讲人：湖南省人民医院介入血管外科主治医师 向 斌

这几年，爱抽烟的70岁刘大爷反复头晕、记性不好，以为自己得了老年痴呆症。去医院检查后才发现，左侧颈内动脉堵塞程度达到95%，导致脑供血明显减少，被诊断为颈动脉严重狭窄。

颈动脉狭窄四大病因

1.高血压。高血压是导致颈动脉狭窄的主要原因之一，也是引起脑卒中的主要危险因素。与血压正常者相比较，有高血压的人患脑卒中的危险要高4倍。2.吸烟。吸烟和颈动脉狭窄的发生明显相关，可引起脑血管痉挛、颈动脉内膜损害，并增加卒中、心肌梗死的危险。3.糖尿病。糖尿病不仅增加颈动脉狭窄和脑卒中的危险，而且增加继发于脑卒中的死亡率。4.高脂血症。高脂血症也与颈动脉狭窄相关。

颈动脉狭窄有何表现

1.脑部缺血症状：耳鸣、眩晕、视物模糊、头痛、失眠、记忆力减退、嗜睡、多梦等症状；2.眼部缺血表现：视力下降、偏盲、复视等；3.短暂性脑缺血发作症状：局部的神经功能一过性丧失，表现为一侧肢体感觉或运动功能短暂障碍，一过性单眼失明或失语，一般仅持续数分钟，多数1小时内完全恢复，少数在发病后24小时内完全恢复；4.缺血性中风（脑梗死）：一侧肢体感觉障碍、偏瘫、失语、脑神经损伤、严重出现昏迷等。

颈动脉斑块如何治疗

一旦发现颈动脉斑块，应积极接受治疗，可采取非手术治疗和手术治疗。

非手术治疗的方法有降压药物治疗（从小剂量开始，优先选择长效制剂）、糖尿病药物治疗（合并糖尿病的颈动脉狭窄患者，必须加强饮食管理、控制血糖目标值，即非空腹血糖11.1mmol/L以下，治疗期间糖化血红蛋白应<7%）、降脂药物治疗（他汀类药物）、戒烟、抗血小板治疗（推荐使用阿司匹林、氯吡格雷）。手术治疗的方法有颈动脉内膜切除术（可以完整切除造成颈动脉狭窄的粥样斑块，有效恢复颈动脉血流和预防脑卒中的发生）和颈动脉支架成形术（通过股动脉的穿刺小孔，将保护装置透过导管送至颈部动脉，再置放支架，将硬化、狭窄的颈动脉部位撑开）。

日常生活注意几点

颈动脉狭窄的主要原因就是动脉硬化，要想预防和延缓颈动脉狭窄，主要是控制动脉硬化发病的因素，日常生活中需注意以下几点：1.严格控制好血压、血脂、血糖；2.戒烟、限酒；3.积极进行体育锻炼，控制体重；4.定期进行颈动脉斑块筛查。▲