新西兰最新研究发现 运动强弱交替有利心脏

萧忠彦 编译

新西兰奥塔哥大学医学院的研究者发现，在无需改变药物或饮食的情况下，进行3个月的高强度间歇式锻炼（HIIT）可改善成人2型糖尿病患者的心脏功能。

高强度间歇式训练是指交替进行短时间的高强度运动和中等强度的运动，如尽最大努力冲刺跑后再慢跑或快走几分钟。在研究开始前，16名糖尿病参与者接受最大携氧量测试，这能反映出心肺功能的强弱；并用双能X线吸收测定法测量总血容量、左心室舒张末期容积、左心室收缩末期容积和左心室每搏输出量。然后，让他们进行为期3个月的高强度间歇式锻炼。

结果显示，高强度间歇式锻炼将患者的最大携氧量提高了约15%。此外，患者的左心室舒张末期容积和左心室每搏输出量也有明显增加。这些数据表明，HIIT可以改善左心室的充盈和排空能力，从而逆转2型糖尿病对心脏造成的早期不良后果。

发表在《体育运动医学与科学杂志》上的这项研究结果表明，做一些高强度间歇式运动，对减轻2型糖尿病造成的心功能损失是一种既经济又实用的方法。▲