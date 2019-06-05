新西兰最新研究发现 运动强弱交替有利心脏
萧忠彦
萧忠彦 编译
新西兰奥塔哥大学医学院的研究者发现，在无需改变药物或饮食的情况下，进行3个月的高强度间歇式锻炼（HIIT）可改善成人2型糖尿病患者的心脏功能。
高强度间歇式训练是指交替进行短时间的高强度运动和中等强度的运动，如尽最大努力冲刺跑后再慢跑或快走几分钟。在研究开始前，16名糖尿病参与者接受最大携氧量测试，这能反映出心肺功能的强弱；并用双能X线吸收测定法测量总血容量、左心室舒张末期容积、左心室收缩末期容积和左心室每搏输出量。然后，让他们进行为期3个月的高强度间歇式锻炼。
结果显示，高强度间歇式锻炼将患者的最大携氧量提高了约15%。此外，患者的左心室舒张末期容积和左心室每搏输出量也有明显增加。这些数据表明，HIIT可以改善左心室的充盈和排空能力，从而逆转2型糖尿病对心脏造成的早期不良后果。
发表在《体育运动医学与科学杂志》上的这项研究结果表明，做一些高强度间歇式运动，对减轻2型糖尿病造成的心功能损失是一种既经济又实用的方法。▲
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
人每天需要四个拥抱 心理滋养是最好的养生 拥抱是人类在子宫内的第一感觉，即使1.5厘米的胚胎都能感受到。然而伴随着成长，我们却在逐渐丧失这项“本能”。尤其是步入社会后，快节奏、压力大把人与人之间的距离越推越远。即便是最亲密的家人、爱人之间，似乎也无暇拥抱，遗忘了我们最初的温暖记忆。你有多久没跟家人、孩子、爱人拥抱过了？ 【详细】
人到中年七个退化 坚持五种训练益寿延年！ 人到中年，身体机能也会发生退化，各种慢病也会接踵而来，怎么办？【详细】
夏季养生重养心，常按6穴位除烦消积 五月夏季开始，阳光越来越旺，人体新陈代谢旺盛，阳气外发，伏阴于内，夏季该如何保护自己，避免暑邪侵袭，让自己舒适地度过这个夏天呢？【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn