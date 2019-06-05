炎性牙疼才可用甲硝唑

上海瑞金医院药剂科副主任、上海市执业药师协会副会长 石浩强

“牙疼不是病，疼起来真要命”，曾经牙疼过的人对这句话一定印象深刻。当牙疼发作起来时，往往连吃饭、喝水都会感到痛，晚上更是痛得难以入睡，严重影响工作生活。牙疼时，有的人会吃些“消炎药”，最常见的就是甲硝唑、替硝唑。的确有人在服用了这类药物后，牙疼得到了缓解，但这不代表一有牙疼，就可以吃点这类药。

牙齿疼痛的病因常见为牙髓炎、牙本质过敏、牙根尖周炎、智齿冠周炎、牙周炎等。患者因牙痛就诊时，口腔科医生首先会通过视诊观察牙齿是否有牙洞、牙隐裂等。此外，还可以用金属器械水平或垂直的叩击牙冠部，若水平叩诊有疼痛则可能牙周有感染，若垂直叩击有疼痛，则可能是根尖周组织有感染。

牙痛如果伴有感染，可以服用甲硝唑或替硝唑来对抗，并可以用含有甲硝唑、替硝唑的漱口水进行辅助治疗。疼痛严重时，还可以选用非甾体抗炎药，如对乙酰氨基酚（散利痛、泰诺）、布洛芬（芬必得）进行对症镇痛治疗。需要注意的是，服用止痛药物时要注意时间间隔，一般不能低于4~6小时，对乙酰氨基酚一天服用量不要超过2克。服用甲硝唑、替硝唑类药物时，切忌饮酒。

甲硝唑又名灭滴灵，为硝基咪唑类抗菌药物，不仅可治疗滴虫病，还可以治疗厌氧菌所引起的感染，如腹腔、消化道、女性生殖系统、下呼吸道、皮肤及软组织、骨和关节等部位的厌氧菌感染等。口腔炎症，如成人的牙周炎，多为厌氧菌所引起的感染，因此，甲硝唑是口腔科较为常用的抗菌药物，一般还会联合使用阿莫西林或头孢菌素来治疗伴有感染的牙痛。而替硝唑同属于硝基咪唑类抗菌药物，可以认为是甲硝唑的升级换代品种，其对各种常见的致病厌氧菌和滴虫均有明显的杀灭作用，活性较甲硝唑强2~4倍，毒性不良反应却明显比甲硝唑低，并且没有致癌毒性。

但牙疼并非完全由感染引起，“上火”也是一大诱因，这时就不适宜服用抗菌药物了。“上火”又称“热气”，属于中医热证范畴。所谓“火”是形容身体内某些热性的症状，上火也就是人体阴阳失衡后出现的内热证候。具体症状包括眼睛红肿、口角糜烂、尿黄、牙痛、咽喉痛等。“上火”在干燥气候及连绵湿热天气时更容易发生，临床常见的“上火”类型有“心火”和“肝火”，解决方法则是“去火”，可服用滋阴、清热、解毒、消肿的药物，如新癀片、六神丸等。▲