补了牙还痛，可能牙髓炎
中国医科大学航空总医院口腔外科主任 赵 强 □梁 曼
有患者哭诉“补牙后感觉还是牙痛”，怀疑是医生没有补好，但事情可能并不简单。
早期龋齿时，患者一般没什么不舒服的感觉，龋洞较大时龋坏距离牙神经越来越近，我们称之为深龋，会出现冷热食物刺激或者食物嵌塞进牙洞中引起酸痛。深龋进一步发展，侵及牙神经，会导致牙髓炎。
牙髓炎有急性期和慢性期之分。慢性牙髓炎临床上最常见，症状不典型，有些患者甚至没有自发性疼痛。急性牙髓炎（包括慢性牙髓炎急性发作）的主要症状是剧烈疼痛，具有阵发性发作或阵发性加重、夜间痛、受到温度刺激会加重等特点。如果患者是没有出现过自发痛症状的慢性牙髓炎，没有得到有效的根管治疗而仅仅是补牙，补牙材料反而会阻碍炎性渗出物排出，导致髓腔内压力过大，引发慢性牙髓炎急性发作，造成补牙后牙痛。
当然，深龋补牙后，因窝洞预备过程中的刺激或补牙材料的刺激，会造成补牙后牙神经敏感，遇冷热等刺激疼痛是正常反应，一般需1~2个月甚至更长的时间来让牙神经恢复。
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