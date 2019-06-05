胆宁片，体寒的人要减量

河北省中医院脾胃病一科主治医师 徐伟超

李女士最近半年右上腹总是隐隐约约不舒服，有时候还疼，连及后背，尤其是在外面应酬回来，特别明显。去医院检查发现，她得了慢性胆囊炎。医生给她开了名叫“胆宁片”的中成药，按说明书服药后，上腹没那么难受了，但每天会拉肚子四五次，这让李女士很苦恼。李女士再去看医生时说明了这一情况，医生给她做了减量服用的建议，她遵医嘱服用后，果然没事了。

胆宁片是现代中成药，系上海中医药大学附属龙华医院朱培庭教授的验方，于1991年作为上海地区第一个中药三类新药（现六类）上市。该药在临床上广泛应用于胆石症、慢性胆道感染等病的治疗，临床效果显著，使众多胆结石患者免受开刀之苦。该方由大黄、虎杖、青皮、白茅根、陈皮、郁金、山楂七味药材组成，具有疏肝利胆、清热通下之效，用于肝郁气滞、湿热未清所致的右上腹隐隐作痛、食入作胀、胃纳不香、嗳气、便秘，以及慢性胆囊炎见上述证候者。方中大黄、虎杖通下、利胆、清热；大黄味苦寒，有泻下攻积、清热泻火解毒之功；虎杖味苦寒，有清热解毒、利湿退黄之功；青皮、陈皮能健脾化湿；郁金能行气化瘀；山楂味酸、甘、微温，能消食健胃；白茅根味甘寒，能泻火生津。

现代药理研究表明，大黄泻下通便促进胃肠功能恢复，以消除腹胀、便秘等症状，还可以减低oddi括约肌（胆总管和胰管末端及壶腹部周围环形括约肌的统称）的张力，使胆汁流量增加，缓解胆汁淤积，降低胆道压力。青皮、陈皮等也可松弛oddi括约肌、解痉镇痛。该药还可显著降低胆石症患者胆汁的胆固醇水平，对磷脂也有一定的提高作用，降低了胆汁的致石指数，从而缓解了胆汁的致石倾向。

不过，服用该药时要视病情和个人体质而定，患者一定要去医院检查，听从医生建议，并按医嘱，按时按量服用，不可自己胡乱用药。胆宁片方中大黄、虎杖性寒，有泻下攻积、清热泻火的作用，可引起大便次数增多，偶有轻度腹泻。建议服用后，如每日排便增至3次及以上者，应酌情减量服用；孕妇及过敏体质者慎用。▲