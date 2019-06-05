中山大学附属第三医院精神科副主任医师 王相兰

随着中考、高考日期的临近，精神心理门诊来了不少备考的学生，小李就是其中一个。怕考得不顺利，上不了理想的大学，怕家长、老师失望，怕同学笑话……小李晚上睡不好，白天没精神，记忆力下降，有时还出现心慌、出汗、手抖等现象。

小李的情况是典型的考前焦虑。焦虑是高考前最常见的情绪反应，即明显的心理和身体紧张。心理紧张主要表现为产生各种忧虑和担心甚至恐惧的情绪，身体紧张主要表现为口干、出汗、呼吸心跳加快、肌肉紧绷或颤抖、坐立不安以及入睡变慢。可以从以下几方面来调节。

1.认识到适度紧张有利发挥。高考前的紧张是正常且必要的。心理学研究发现，适度紧张有利于能力的发挥，有利于成绩或效率的提升。久经“考”验的学子应该深有体会，紧张是一种必要的准备状态。因此，高考前情绪调整的目标不是完全放松，而是适度紧张。“适度”两字比较抽象，很难量化，可以理解为使自己有斗志又有效能的程度，有迎接挑战的勇气，敢冲上去战斗，同时有打胜仗的信心，还能静下来运筹。

2.高考只是另一次考试。导致我们紧张的原因往往不是事件本身，而是我们对事件的认识和态度。高考的难度可能还比不上某些模拟考试，只不过我们给它附加了很多意义，使它“成为了”一个艰巨的任务。所以，不妨把高考理解成“只是一次平常的考试”，这次考试分两天举行，上午下午分别考不同的科目。至于考试结果如何，考完再说。

3.缓慢呼吸和肌肉放松可以减轻身体紧张。缓慢呼吸即量化的深呼吸：吸气3秒、呼气3秒，用6秒完成一次呼吸。可以每天训练2次，坐姿或睡姿均可，每次4~8分钟。肌肉放松的原理是让肌肉先绷紧再松弛而达到放松。考试中，通过简单的颈部、肩部运动和扩胸、伸展等，在座位上完成系列动作使肌肉放松。还有一个小技巧——打哈欠，可以使身体更放松，还能使头脑更清醒。

4.合理安排时间，适当运动。考前作息规律最重要，不要在临考前还熬夜复习，否则得不偿失。以作息规律为前提安排时间，复习时，安排点轻松看看就有用的内容，如作文范文等。还建议每天用1小时左右的时间进行慢跑或其他放松性运动，也有助于减轻紧张。

5.积极心理暗示。就是自己给自己打气，如告诉自己“没有问题，我可以”，或想象一下考试结束后自己轻松愉快的样子，以及丰富多彩的假日安排，会让我们感到快乐舒适，提升动力、缓解紧张。