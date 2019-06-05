中泰医学界交流医学文化和技术
本报电 （刘玮鸿）由中国国际文化传播中心和泰中文化促进委员会主办的首届“国际医学文化与新技术高峰论坛”日前在泰国首都曼谷举行，两国医学界人士就传统医学文化、医学技术创新等话题展开深入交流。泰国副总理威沙努，中国国际文化传播中心执行主席龙宇翔等领导和嘉宾出席。来自中泰两国的医药领域专家学者以及企业代表近300人参加了此次论坛。
论坛涵盖医学文化和医学技术两大主题，包括中国传统医药发展现状与未来、中国急救医学发展现状和创新思维、国际干细胞研究成果与中国应用现状、泰国医学技术现状、医药管理创新理念等。
威沙努在论坛开幕式上致辞说，中国的医学文化早已在泰国民间流传甚广，如今中医取得了更多的发展，希望这类论坛交流能不断开展，并将研究、交流成果转化为具体务实的合作，为两国人民带来健康福祉。
作为本次论坛的支持单位，加多宝集团董事长办公室主任冯志敏在致辞中表示，论坛建立了一个和平合作、互学互鉴、互利共赢的国际医学交流平台。加多宝集团作为中国凉茶行业的领导品牌和凉茶品类开创者，自成立以来，便承担着传承与弘扬中国传统健康文化的使命。加多宝将继续恪守文化传播使命，为中国传统文化注入强劲动力，为人类健康福祉贡献力量。
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