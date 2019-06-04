经导管成功置换了二尖瓣

72岁的徐奶奶3年来反复出现活动后胸闷气急、夜间阵发性呼吸困难、双下肢严重水肿、房颤、频发室性早搏，在多家医院采取内科保守治疗均无效。之后，徐奶奶来到复旦大学附属中山医院就诊。徐奶奶已年逾七旬、体质弱、心功能差，属传统外科开胸手术高危人群。经反复研究讨论，复旦大学附属中山医院心外科王春生教授团队决定为其实施经导管二尖瓣置换手术（TMVR）。2019年5月23日，徐奶奶的手术成功完成，术后二尖瓣反流程度立刻转为轻微，第二天即离开监护室回到普通病房。

这是亚洲范围内首例成功实施的经导管二尖瓣置换手术，也是中国瓣膜病介入治疗领域新的里程碑。术中医生仅在患者左胸做一个约4厘米的小切口，将一根细细的导管经心尖输送进病变的二尖瓣部位，在心脏不停跳的状态下快速完成二尖瓣置换，关键操作时间仅10分钟，瓣膜反流立刻从术前的重度减为轻微，术中几乎无出血、无传导阻滞、无流出道梗阻，血压心率均平稳。

二尖瓣反流是老年人最常见的心脏瓣膜病变，70岁以上人群的发病率超过5%。以往，中重度以上二尖瓣反流只能通过传统的开胸手术才能治疗，但对于存在多种合并症的高龄高危患者，传统手术的创伤和风险均很大，大量患者因此放弃手术，最终心衰不治。而经导管二尖瓣置换术（TMVR）无需开胸、无需心脏停跳、无需体外循环，大大降低了手术创伤。近年来，欧美多个医工结合团队都在投巨资研发TMVR技术，但由于二尖瓣结构复杂，研发难度非常大，目前这项技术均处于探索性阶段，全球成功实施的临床病例数不超过300例。复旦大学附属中山医院心外科一直致力于心脏瓣膜领域的基础与转化研究，此次王春生教授团队成功实施手术，标志着中国已跻身世界TMVR研究领域的第一方阵。▲