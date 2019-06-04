运动帮你戒烟六大理由

无论到什么年龄，戒烟都对身体健康有好处。要克服烟瘾，不妨多进行快走、慢跑等运动。戒烟和运动有什么关联呢？

国家健康研究所等机构的科学家曾进行了为期12年的跟踪调查，共研究了43万多名成人的健康状况和生活习惯。结果发现，每天仅运动15分钟的抽烟者与从不运动的抽烟者相比，戒烟成功的可能性增加55%。此外，科学家还发现，喜欢运动的吸烟者戒烟后复吸的可能性与没有运动习惯的相比，可减少43%。

为何运动有助戒烟？第一，运动能给人投入感，有转移注意力的作用，沉浸其中就会减淡对尼古丁的欲望；第二，运动能占据一定时间，在锻炼时往往没有时间抽烟，自然减少吸烟频率；第三，良好的锻炼习惯能让人更自律，从而倾向于戒烟；第四，尼古丁的一系列戒断症状有烦躁不安、头昏、咳嗽、多汗等，而运动能促使人体释放内啡肽，在中枢神经系统可与尼古丁竞争结合受体，使人产生欣快感，消除紧张情绪，抑制烟瘾发作。第五，有氧运动能改善心肺功能，增加机体氧的供应，加快由吸烟引起的一氧化碳血红蛋白结合物的解离，减轻机体的中毒症状。第六，研究表明，戒烟后体重平均会增加8斤，而运动可增加能量消耗，帮助控制体重。

提醒抽烟者，要想成功戒烟，除了保持运动，还要注意别把烟放在“方便处”，丢掉吸烟装备，远离抽烟人群，多寻求家人支持，并给自己多一点心理鼓励。▲