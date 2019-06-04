目标明确的人活得更健康

忙碌一天回到家，是爬几层楼梯当健身还是干脆坐电梯直达？汗流浃背的酷暑中，是喝杯温开水解渴还是来瓶冰镇碳酸饮料过瘾？生活中，我们常常需要选择“要健康”还是“要惬意”。美国宾夕法尼亚大学一项新研究给出了答案：目标感强的人生活方式更健康。

宾夕法尼亚大学安纳伯格学院通信神经科学实验室招募了一些工作中需久坐的上班族。他们均为超重或肥胖，且在试验前7天内的运动量不足200分钟。研究人员通过问卷评估参试者对人生目标的认可度，发现有些人拥有极强的方向感和目的感，另一些人则不知道自己在做什么、想要什么。接下来，参试者阅读一些促进身体健康的行为提示信息，研究人员则通过脑部扫描仪监测他们看到信息时，大脑内产生的“纠结”反应。结果发现，目标感较强的人比那些无目标者更快接受了健康行为提示信息，大脑内部处理冲突、矛盾的区域反应得到抑制。

该研究的主要作者康允儿（音）博士表示，即使是“今晚吃什么”这样简单的选择题，也会涉及一些决策冲突。生活目标较强的人之所以活得更健康，是因为目标信念帮助他们处理了心中的纠结，使他们只要花费较少时间和精力就能做出健康选择。▲ （林乐乐）