瑞典斯德哥尔摩大学的一项新研究发现，智商不仅关乎财富，也会影响生育能力。

研究人员将1951~1967年间出生的瑞典男子智商数据库和他们组建家庭后生育子女的数量进行了对比分析。当时，智商测试被用作征兵辅助手段，因此他们总共收集到77.9万人的数据。在考量了参试者的教育背景、遗传基因等因素后，研究人员发现，智商和生育能力之间存在正相关，智商测试得分低的人，子女数量最少。

随后，研究人员又对来自同一家庭的兄弟进行考察。结果显示，与智商达到100的哥哥（弟弟）相比，未达标者平均少生育0.58个孩子。智商测试得分处于较高水平者比中等智商水平的哥哥（弟弟）平均多生育0.14个孩子。研究报告发表于《英国皇家学会会刊B辑》上。

研究人员表示，智商与子女数量之间存在关联，可能是由于智商测试得分较低与儿童时期健康状况不良相关。此外，认知能力高的人通常更容易通过人格魅力、社会地位和财富吸引心仪的女性。▲ （王晓雄）