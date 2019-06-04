空气不流通，员工效率低

许多职场人士都有这样的感受，工作一天下来觉得脑子昏昏沉沉。其实这并非工作内容劳神费脑，而可能与办公室空气不好，导致认知能力受到影响有关。美国哈佛大学和环境保护署联合开展的研究显示，办公楼里通风条件显著影响员工的工作效率。

人类在氧气含量远超过二氧化碳的环境中才能存活，但在人员密集的室内场所，缺少新鲜空气就会使二氧化碳浓度升高。研究人员对空气对流程度低、无“穿堂风”的办公楼进行检测发现，室内空气中污染物的浓度达到室外空气的2~5倍。尽管二氧化碳浓度未到令人窒息的地步，但足以使人大脑缺氧、思维迟缓，参试工作人员在做出决策及完成对认知能力要求较高的任务时效率降低。

哈佛大学的约瑟夫·艾伦博士指出，办公室本应是让脑力劳动者的聪明才智得到最大发挥的地方，结果却成为制约员工动脑的最差环境。室内污染物不仅影响心智发育，也会限制能力发挥，更多的新鲜空气和更高的换气率同决策能力具有很明显的相关性。他强调，安装通风换气、空气过滤装置，确保从室外导入新鲜空气，对商业办公楼的建造非常关键。▲ （林 帆）