他汀降低结直肠癌死亡风险

我国科学家的一项最新研究发现，他汀类药物不仅有益心脏健康，也是对抗癌症的一种新武器。

浙江大学医学院附属邵逸夫医院研究团队汇总了来自英国、丹麦、荷兰、德国、中国、韩国等10个国家、涉及13万人的14项研究数据，系统评估了他汀类药物对结直肠患者的癌症特异性生存效益。结果表明，在结直肠癌确诊前服用该类药物者，死于癌症的风险降低了18%，死于并发症的风险降低了15%；确诊后服用该类药物者，死于癌症的风险降低了21%，死于并发症的风险降低了14%。这项研究结论发表在《癌症医学》期刊上。

研究人员表示，他汀类药物对结直肠癌预后的有利影响可归因于其对结直肠癌的预防作用，及在癌症辅助治疗中的潜在效果。具体来说，在小鼠实验模型中，服用阿托伐他汀会提升癌细胞凋亡水平，因而对结直肠癌细胞移植瘤的生长产生了明显的抑制作用。在全球范围内，他汀均属于低成本常用药，这一研究发现为优化结直肠癌的辅助治疗提供了新的见解。▲ （郭 亮）