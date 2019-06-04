肺炎疫苗，五年打一次

中南大学湘雅医院呼吸内科主任医师 唐勇军

疫苗在很多人心中是小宝宝的专利，其实对老人同样很重要。据统计，我国老年人死因中，肺炎排第四位。其中，老人接种肺炎疫苗率太低是一个重要原因。

肺炎链球菌常寄生在健康人的鼻咽部，约40%~70%的人带菌。当机体免疫功能降低时，病菌就会在人体内大量繁殖，入侵血液或各种器官，感染体内许多组织、器官，导致肺炎、中耳炎、败血症、脑膜炎、骨髓炎、化脓性关节炎。更严重时，可导致患者死亡。对于肺炎应重在预防，接种肺炎疫苗是最有效的预防方法。

在美国、澳大利亚等国家，高危人群接种几乎达到全覆盖。但在我国，由于认知度低，老年人以及慢性疾病患者肺炎疫苗的接种率非常低。人到老年，由于机体功能逐渐衰退，一些老年性或慢性疾病如慢性支气管炎、糖尿病等开始缠身，加上老人免疫功能低下，这对已老化的呼吸系统来说，无疑“雪上加霜”。因此，与年轻人相比，感染同样的病原体，老年人受害的程度更深。

老人应重视肺炎疫苗的接种，尤其是易感冒、有肺部基础病、糖尿病的，建议每5年打一次。目前我国适用于老人接种的是23价肺炎疫苗。肺炎球菌疫苗刺激产生的抗体可持续5年，用于免疫预防由肺炎球菌引起的疾病，如肺炎、中耳炎等效果不错。

肺炎疫苗属于细菌性疫苗，需注意有感染性疾病时不能接种，比如发热，腹泻等；应用激素时不能注射；注射疫苗后24小时内不要洗澡， 72小时内需注意避免吸烟饮酒，不吃辛辣刺激食品。注射后可能发生过敏反应，如果出现要及时到医院治疗。如果老人有严重心肺功能障碍，注射时要谨慎，可能因此发生严重的全身性反应。

除了肺炎疫苗，老人还应接种流感疫苗。同样的流行性感冒，抵抗力强的人一般2~7天内痊愈，老人则可能出现支气管炎、肺炎等并发症，严重时甚至并发呼吸衰竭，导致死亡。据统计，流感逝世人群中80%以上为老年人。因此，老年人每年打流感疫苗，可有效预防流行性感冒发生。▲