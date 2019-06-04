互动游戏，不仅能帮老人活跃大脑、锻炼肢体，还能让他们多交朋友。下面为老年朋友介绍几种有趣的互动游戏。

猜谜。它能唤醒老人大脑中趋于沉寂的区域，让其再次发挥作用。建议轮流拿谜底找谜面，找对者加分。

套圈夺宝。用易拉罐摆3排，老人在一定距离处用铁圈套易拉罐，套中者加分。这个游戏操作简单，却富有趣味，可以让老人在拼运气、比技巧的快乐中彻底放松，身心都被调动起来。

折纸。国外有不少疗养院以折纸作为康复治疗途径。折纸需用眼睛看折叠过程，遇到问题还要仔细思考，达到手、眼、脑三位一体的协调。

盲人吃香蕉。这个游戏可以老两口玩，儿女当裁判。两人蒙眼面对面而坐，右手各拿香蕉一根。两人剥香蕉皮，靠感觉将香蕉送入对方口中，先吃完者为胜。旁观者可指示，但不能动手帮忙。

三心二意。准备几道简单的10以内加减法的题、两个盘子、一双筷子。一个盘子放花生米，参与游戏者一边用筷子向另一个盘子夹放花生一边算题，计时两分钟，算题多且夹花生多的获胜。这个游戏有胜负，可激发老人兴趣。▲