百度百科发布“百科医典” 携手医学专家助力健康科普

6月3日，“权威赋能，普惠健康”健康科普传播高峰论坛暨百科医典启动会在北京举行。中国高血压联盟首任主席刘力生、国家卫健委医药卫生科技发展研究中心副主任代涛、首都医科大学附属北京天坛医院神经介入中心主任缪中荣、北京协和医学院公共卫生学院副教授张娟等顶级行业专家及中国抗癌协会、北京大学肿瘤医院、北京安贞医院、中南大学湘雅医院、北京宣武医院、北京同仁医院等50多家协会、医院的代表出席会议，共同围绕健康科普传播展开研讨。会上，百度百科宣布启动“百科医典”项目，联合海内外顶级医疗资源共建权威医学健康科普平台，并与全国防盲技术指导组共同发布“百科医典”首个公益计划——爱眼计划。

“百科医典”是百度百科基于《“健康中国2030”规划纲要》发起的权威健康知识科普公益项目，联合海内外顶级医疗资源共建权威医学健康科普平台，依托用户需求大数据，通过文字、视频、长图、问答等多种载体，为用户提供权威准确、丰富全面、通俗易懂的健康科普知识，直达百度全平台。

会议上，国家卫健委医药卫生科技发展研究中心副主任代涛在演讲中提到：“正如《“健康中国2030”规划纲要》指出，未来15年是推进健康中国建设的重要战略机遇期，科技创新将为其提供有力支撑。百度百科作为公众值得信赖的中文百科全书，应该担负起权威、普惠的健康促进和健康传播的责任，加速权威医学与健康科普内容的构建和传播，推动该领域的科技创新，为‘健康中国 ’战略的实施贡献重要力量。”

据介绍，早在2013年起，百度百科就与权威机构共建优质内容，在医学领域先后与国家卫健委（原国家卫计委）、中国科协、国家药监局（原国家食药监）、国家中医药管理局等权威指导单位协同努力，将疾病、症状、药品、中医、检查等内容进行权威建设，每日影响百万用户，打造知识科普新阵地。

此次推出的“百科医典”是对百度百科医学内容的全面升级。依托百度大数据挖掘网民需求，需求匹配更加精准；携手院士、学术领军专家、协会主委、学组组长等权威专家，构建顶层内容生态；借助AI技术和富媒体呈现方式，以图文、视频、长图、问答等载体让知识更丰富易懂；百度全入口直达，包括百度搜索、百度百科、百度信息流、百度智能小程序、小度人工智能音箱等，超级流量每日触达千万用户。为更多网民呈现最权威、优质、亲民的健康科普知识。

目前，中国工程院院士、亚太地区肝病学会理事、微生物学及流行病学专家庄辉，中国工程院院士、清华大学医学院副院长、临床医学院院长董家鸿，中国工程院院士、中国人工肝开拓者李兰娟，中国工程院院士、肝胆胰外科及肝移植学专家郑树森，国内外著名心血管内科专家、世界高血压联盟前任主席、中国高血压联盟首任主席刘力生，中国临床肿瘤学会（CSCO）黑色素瘤专家委员会主任委员、北京大学肿瘤医院副院长郭军等众多顶级专家已在“百科医典”累计审核通过近百个疾病内容，如高血压、近视、肝衰竭等，医典计划今年内上线1000个优质内容。

中国高血压领域泰斗刘力生教授表示：“希望借助于‘百科医典’这个平台，让大家更多地了解高血压及相关疾病的知识，更好地预防和控制它。”

“经过多年的不懈努力，今天的百度百科已经成为全世界最大、最权威、最具影响力的中文百科全书，每天响应上亿用户的科普知识需求。后续，百度百科将凭借AI、大数据等技术积累，和在互联网知识科普领域的传播经验，不断升级平台体验，用好平台流量优势，为用户提供一个权威可信、生动丰富、通俗易懂的接地气的实用平台，为健康科普传播及国人健康素养的提升贡献力量。” 百度百科总经理杨明璐表示。

百度副总裁王路也表达了对“百科医典”的期许：“期待未来，‘百科医典’携手顶级医学专家共建权威内容的模式，能让网民更加便捷地获取可靠的健康知识。我们也欢迎各医学领域的权威专家加入，共同助力健康科普。”