“AI猴”助自闭症患儿接受康复训练

你吐吐舌头，小猴子就吐舌头；你摇摇头，猴子也摇头；你的眼睛如果不看着它，调皮的猴子就立即消失，化作满天的烟花……这个看似简单的平板电脑游戏，是由上海交通大学医学院附属新华医院与英国剑桥大学合作开发的自闭症居家游戏康复项目“AI猴”。这一游戏是利用人脸识别等AI技术，帮助2岁～4岁自闭症患儿开展家庭规范训练，降低就医成本。

新华医院发育行为保健科主任李斐表示，儿童早期脑发育的可塑性很强，2岁～4岁是自闭症儿童进行行为矫正的黄金年龄，需要高频次、高质量的训练。但国内很多家庭无法做到，或者因康复训练耗费大量金钱。这款游戏可以帮助孩子们抓住这个宝贵的训练期，同时降低家庭经济负担。

领衔研发这款AI游戏的是英国国家科学院及医学科学院两院院士、英国剑桥大学行为和临床神经科学研究所芭芭拉·J·萨哈金教授。她表示，这款游戏的设计源于捉迷藏，很多自闭症孩子可以在捉迷藏的过程中发展社交能力，但他们需要的不是追逐，而是人脸对人脸、眼睛看眼睛、表情对表情的互动。这款游戏正是解决了这个问题。会动的猴脸只是孩子的镜面反应。如果孩子注意力分散，眼睛离开了平板电脑，好玩的猴子就消失了。此时屏幕上将出现烟花，再次吸引孩子的注意力。（特约记者杨静 通讯员施嘉奇）