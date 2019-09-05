孕期接触三氯生或增后代自闭症风险

近日，中国科学院分子细胞科学卓越创新中心胡荣贵研究组研究发现，怀孕或哺乳期的母体接触日常用品中的抑菌成分三氯生后，三氯生会进入后代体内，可能通过抑制其神经系统的视黄酸信号通路，增加其患自闭症的风险。相关论文日前在线发表于国际学术刊物《细胞研究》杂志上。

自闭症的病因尚不清楚，可能与遗传因素、环境因素有关。该研究使小鼠模型的神经细胞内视黄酸合成受阻，神经元电生理活动及神经突触的可塑性发生改变，导致小鼠发生类似自闭症的行为；而人为补充视黄酸，又可以显著减轻小鼠的自闭症症状。研究由此确立了一定范围内视黄酸信号异常与自闭症发病之间可能存在的因果关系。

三氯生是一种抗菌物质，不仅被广泛用于个人护理产品（比如洗手液、杀菌皂、牙膏等）中，还会用作医疗用品、防腐剂等。三氯生及其衍生物容易表面附着和穿透皮肤，也可能通过食道进入体内，在人的血液、尿液、乳汁中都能检测到三氯生。此前曾有研究发现三氯生影响内分泌系统，增加细菌耐药。

此次研究中，科研人员从大鼠怀孕第7.5天至哺乳结束期给药，检测子代大鼠的行为学表现。结果发现，和对照组相比，接触三氯生的大鼠后代表现出社交行为减弱等自闭症症状，子代大鼠脑中视黄酸受体RARα与RARβ的蛋白水平降低。这提示，三氯生可能通过母鼠的胎盘或乳汁进入后代体内，抑制其神经元的视黄酸信号通路，破坏突触可塑性，引起自闭症症状。

该研究首次发现通过母婴途径传递的三氯生可能是自闭症的致病环境因素之一。（记者胡德荣）