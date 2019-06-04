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宁夏33家机构检验结果互认

2019年06月04日08:29 来源：健康报网

　　记者日前从宁夏回族自治区卫生健康委获悉，经过近6个月专项评审、现场检查和综合评估，宁夏公布了首批33家临床检验结果互认医疗机构及检验机构名单。

　　据介绍，首批纳入宁夏临床检验结果互认的33家医疗机构及检验机构中，既包括宁夏医科大学总医院、宁夏中医医院暨中医研究院、平罗县人民医院等31家二级以上公立医疗机构，也包括银川美年大健康医院、宁夏迪安乐嘉医学检验中心等民营医疗及检验机构。下一步，宁夏卫生健康委将委派宁夏临床检验中心和临床检验质量控制中心，定期组织专家组对临床检验结果互认实验室进行督导检查。对未达到临床检验结果互认管理与技术要求的机构，取消互认资格。

　　对于未列入临床检验结果互认的二级及以上医疗机构和检验机构，宁夏临床检验中心将依据申请，抽调有关专家进行集中评审，力争宁夏二级及以上医疗机构在2022年前全部达到临床检验结果互认标准。（特约记者罗政锋）

(责编：许心怡、杨迪)


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