女性更喜爱面孔偏“娘”的男性？颜值的科学定义

这个看脸的社会，是如此的残忍与现实。在心理学上有一种效应，叫做“美即是好”——人类，总是倾向于将美貌与其他积极的品质联系在一起。

那么问题来了，我们该如何定义美？

人类先天会识美人

在不同文化背景下，美有很多种。这也是为什么我们总能在互联网上看到此类争吵。但人类对面孔的审美，又是如此高度一致。

我们本身就具备一种能力，可以快速分辨出哪些面孔更美。早在上世纪，科学家就已证明了这一事实。例如，在婴儿面前分别摆放两组成年人判定为“美”和“丑”的面孔照片。结果发现，婴儿凝视时间更长的面孔，正是成年人认为美丽的面孔。

婴儿对面孔的反应，尚未受文化背景影响。这种审美偏好与面孔的种族、性别也无关。这表明了，人类对面孔美丑的判定，是存在一种先天机制的。

平均化的脸更具有吸引力

上世纪70年代，已经出现了关于“颜值”的研究，科学家尝试着解答什么是美。1878年，弗朗西斯·高尔顿爵士展示了一种名为“复合摄影”的新技术：将不同人的面孔照片，投射到同一张相片底片上，由此得到一张复合的、平均的面孔，合成出来的面孔更俊朗。

到20世纪末，科学家提出“平均脸假说”。利用计算机技术的辅助，多项研究都证明了“平均化的脸”更具有吸引力。

在择偶过程中，选择更平均化的脸，可以避开一些不利的突变。因此，面部结构平均化的脸，面孔吸引力就高。也就是说，只要你的脸够平均化，你离“美女、帅哥”这类评价就不远了。

平均只是美的一个促成要素，对称性也是。计算机图像研究表明，只需增加面孔的对称性，就能增加其吸引力。

男性化面孔与女性化面孔

尽管人类发育的默认模式是对称性的，但在现实中，我们每个人的脸都不是严格对称的。越对称的形态，则暗示着该个体有更高的“发育精准度”、更强大的基因。即便选择丁克，但我们对美的判定，依然很难逃离基因内对更优秀的基因的渴望。

所以按照这一逻辑，男性理应会喜欢异性更加女性化（清秀）的面孔。而女性，则更喜欢异性更加男性化（阳刚）的面孔。

但大量研究表明，无论男女都更偏爱更有“女人味”的女性面孔。然而，女性对于男性面孔的偏好，却会随着情景的变化而发生改变。在一些研究中，她们喜欢更阳刚的男性。但更多的研究中，她们反而更喜爱面孔偏“娘”的男性。因为除了要选择“好基因”以外，还要权衡他是不是一位“好父亲”。

这时候，女性化面孔就发挥作用了。对于女性观察者来说，男性化面孔更多与强势、花心、缺乏耐心等特质捆绑。而有责任心、体贴、值得信赖、温和等美好品质，则多与女性化面孔挂钩。

在不同情景下的审美变化，更能说明问题。女性在短期择偶的情景下，如在一个完整的月经周期内，女性在排卵阶段会更偏好具有男性化特征的异性面孔。在其他阶段，则更喜欢女性化的异性面孔。

而身处医疗条件落后的地区，女性更偏好具有男性化特征的异性面孔，更看重男方的好基因。但发达地区，情况则刚好相反，更女性化的男性反而吃香。