6月1日下午，健康产业融合高峰论坛暨心肺健康高峰论坛在京举办。论坛以“健康产业融合”为主题，通过成立健康服务“新平台”、启动健康科普“新公益”和健康产业跨界融合“新对话”的活动方式展现了健康服务领域“以人为本提升健康服务，跨界融合助力产业创新”的发展新思路。

国家心血管病中心·中国医学科学院阜外医院心脏康复中心主任、中国健康管理协会心肺健康专业委员会主任委员冯雪提出，应该打破学科和行业间的壁垒，为生命服务，我们愿意以最低的姿态，融合所有可能的一切，推动跨界融合和产业创新，让健康服务能够真正惠及每一位老百姓。

中国健康管理协会批准成立的心肺健康专业委员会，由国家心血管病中心·中国医学科学院阜外医院牵头，立足于打造集预防、治疗、康复和居家健康为一体的全流程服务标杆，建设我国心肺健康服务产业的新模式、新标准。

作为一个开放、跨界、融合的健康服务新平台，心肺健康专委会联合了来自医学、技术、互联网、金融、保险和产品的优秀企业家们，共同推动从医疗服务模式到健康服务模式的转变，用健康服务跨界融合助力产业创新升级。

在高峰论坛上，“中国青少年健康关爱课堂”公益科普项目启动。旨在携手医学专家团队，围绕15项健康科普重点内容，分幼儿园课程、中小学课程和家长课程，分别邀请组织不同领域的专家进行录制、制作、推广，为青少年健康成长保驾护航，提高家庭健康素养水平，让青少年和家庭获得具有专业性、科学性和实用性的健康管理知识。并通过本公益项目，进一步动员社会力量，支持乡村、校园和家庭健康文化建设。

“中国青少年健康关爱课堂”公益科普项目启动

国家心血管病中心·中国医学科学院阜外医院心脏康复中心主任、中国健康管理协会心肺健康专业委员会主任委员冯雪在健康产业跨界融合“新对话”板块的主题演讲并表示，医学不是一个冷冰冰的神圣学科，医生不应该是一个高冷的形象，应该打破学科之间知识的壁垒，为生命服务。“为生命服务，我们愿意以最低的姿态，融合所有可能的一切。”（高奕楠）