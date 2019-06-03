运鸿集团董事局主席李玉保荣获“2019中国（行业）品牌年度人物”奖项
5月31日， “第三届中国品牌创新大会暨2019中国品牌500强发布会”在京落幕，本次大会以“抢滩品牌金融新大陆”为主题。会上发布了由专业品牌评价机构Asiabrand提供评价技术的“2019中国品牌500强”榜单。
运鸿集团股份有限公司经过Asiabrand机构评测，获得了“2019中国品牌500强”荣誉称号、“中国(行业)十大领军品牌”荣誉奖项，同时运鸿集团股份有限公司董事局主席李玉保获得了“2019中国(行业)品牌年度人物”荣誉称号。
亚洲品牌研究院院长、ABAS专家委员会常务副主席周君为运鸿集团股份有限公司总裁胡捷恩颁发“2019中国品牌500强”荣誉称号
运鸿集团股份有限公司董事局主席李玉保获得了“2019中国(行业)品牌年度人物”奖项
运鸿集团股份有限公司获得“中国(行业)十大领军品牌”荣誉称号
近年来，运鸿集团股份有限公司不断加快发展步伐，从清洁能源到生态农业，集团始终关注国计民生，明确了“大健康”的发展方向，并逐步形成了集光伏生态农业种植、农产品深加工、生物科技研发与应用、电子商务平台等业务于一体的“大健康循环产业链”。
（注：此文属于人民网登载的商业信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。）
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