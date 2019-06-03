青少年“高低肩”、含胸、驼背？ 专家：小心脊柱疾病！

青少年儿童的骨骼发育是其健康成长的关键，脊柱侧弯是一种极容易被忽视的孩子身心健康成长的“隐患”。目前，脊柱健康问题正在侵蚀着每一个青少年的学习和生活，解决青少年脊柱方面问题已然刻不容缓。

广东省中医院大骨科副主任、脊柱微创中心主任陈博来教授接受采访时指出，脊柱侧弯不仅影响青少年的形体姿态，还会对身体健康造成不利影响。而且侧弯的脊柱会改变胸廓的形状，影响正常呼吸。他认为，颈椎和脊柱问题，大多与孩子学业负担重、长时间坐在书桌前且姿势不正确有关，并以改善脊柱健康角度阐明了体态习惯良好对儿童脊柱发育的重要性。陈教授最后还表示脊柱健康问题应该及早发现、及早干预，才不会影响学生的学习和生活。

“青少年脊柱侧弯”不仅影响孩子形体美观，更会对其身心健康造成严重损伤。而在孩子发育的关键阶段适当调整体态、培养其良好的读写习惯则是解决脊柱疾病很好的方法。

随着生活节奏和工作量也在不断加大，很多人在二、三十岁左右就出现脊椎病的症状，并且反复发作，五十岁左右这些症状变得十分顽固。而产生此类问题的主要因素是由于儿童时期的脊椎变形所致的。青少年的脊柱健康一定要引起大家注意。爱学习以“让每个孩子都能用上真正的健康学习桌”的服务宗旨，为青少年儿童的健康成长保驾护航。

（注：此文属于人民网登载的商业信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。）