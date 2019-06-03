2019年暑期安全公益行动暨帮助贫困地区留守儿童远离意外伤害活动举行

6月1日，中国文学艺术基金会姜昆艺术公益基金、中国志愿服务基金会、中国文艺志愿者协会、民盟中央社会工作委员会、陕西省慈善协会及陕西禧福祥品牌运营有限公司等单位先后来到陕西省宝鸡市陈仓区延安小学、凤翔县凤翔中学开展“2019年暑期安全公益行动暨帮助贫困地区留守儿童远离意外伤害活动”，各方共同向陕西省潼关县、长武县、紫阳县、蓝田县、汉滨区五个贫困县及凤翔县和陈仓区的贫困村镇的留守儿童捐赠3万册《姜昆老师告诉你——意外伤害如何防》、《姜昆老师告诉你——如何做个环保小卫士》、《姜昆老师告诉你，必须掌握的礼貌、礼节、礼仪》图书、200台手风琴及尤克里里等乐器。姜昆为现场的师生及家长列举了意外伤害的事例、讲解了预防意外伤害的安全知识，还携众文艺志愿者为师生和家长们带来了精彩的文艺节目，与所有在场的孩子们度过了一个特殊而有意义的六一儿童节。

各捐助单位希望与社会各界共同营造有利于儿童安全成长的社会氛围，提高孩子和家长预防溺水、交通事故、坠落、火灾等能力，减少因意外伤害而导致的伤残、死亡及贫困。

本次捐助活动还得到了民盟陕西省委、陕西省文联、中铁宝桥集团、陕西省曲协、陕西省文艺志愿者协会、宝鸡市委统战部、宝鸡市教育局、民盟宝鸡市委及相关区县政府的支持。陕西禧福祥品牌运营有限公司董事长王延安还向贫困村郝家村延安小学进行了捐赠。

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