《中国心血管疾病防治现状蓝皮书》新闻发布会在京举办

近日，由中国心血管健康联盟和中国红十字基金会主办、《生命时报》作为战略合作媒体协办的《中国心血管疾病防治现状蓝皮书》暨心血管健康百县公益行项目启动新闻发布会在北京召开。

中国工程院王陇德院士、《环球时报》社副总编辑兼《生命时报》社社长吴天红、北京大学第一医院心血管内科主任霍勇教授、解放军总医院心血管内科专家李小鹰教授、中国红十字基金会秘书长助理兼救助救护部部长周魁庆、德国药学会主席Pro. Karsten Schror等出席。

《中国心血管疾病防治现状蓝皮书》（下称《蓝皮书》）是在国家卫生健康委员会医疗管理服务指导中心指导下，由中国医师协会、中国医疗保健国际交流促进会心血管疾病预防和治疗分会、中国心血管健康联盟和心血管健康（苏州工业园区）研究院等多个学术机构联合编写推出，从各个纬度展现中国心血管领域的现状和防治方向，对推进我国的心血管疾病防治事业具有重要的指导意义。

王陇德院士表示，在“健康中国”这一治国理政方针指引下，中国心血管疾病的防治工作取得了一定的成效。目前，民众高血压的知晓率、治疗率和控制率较以往有了提高，出血性脑卒中死亡率出现下降趋势。中国心血管健康联盟推出的最新版《蓝皮书》，向社会公众和国际医学界发布中国心血管疾病各病种的发病、诊治和长期管理现状、基础和临床研究的进展等，科学地推动心血管病防治工作，也为政府部门制定相关政策提供了决策依据。

越来越多的研究表明，生活方式、心理健康与环境对心血管疾病有着重要影响，因此《蓝皮书》中把对“平衡膳食，合理运动，戒烟，健康心理，健康睡眠和健康环境”的关注统称为零级预防，区别于重视“高血压、高血糖、高血脂”等疾病影响的一级预防。虽然心血管疾病导致的过早死亡绝大多数是可以预防的，但无论是零级预防、一级预防，还是预防再次发病的二级预防，我国的预防形势均不乐观。

霍勇教授认为，心血管疾病的防治是一个系统性工程，需要政府、专业学会、医生、媒体和公众等多方合力，共同行动来开展防治工作。从政府层面来说，《“健康中国2030”规划纲要》在政府层面实施慢性病综合防控战略和加强健康医疗大数据应用体系建设，已经为心血管疾病的防治工作做好政策指导；从学会层面来说，新发布的《蓝皮书》、《中国心血管疾病报告2018》等权威报告让心血管疾病的预防有了具体可操作的方法；从医生层面来说，临床医生作为心血管疾病防治第一线，要切实做好患者教育以及一二级预防的临床工作；从媒体和公众层面来说，要做好宣传工作，提公众高对危险因素和心血管疾病的认识，更早地防患于未然。

周魁庆表示，中国红十字基金会开展的“心血管健康百县公益行”项目拟在全国100多个县开展公益活动，预计至少7万人直接受益。该项目旨在重点扶持那些心血管健康指数较低的偏远地区，重点管控基层医院、农村和经济落后地区人群，提高当地心血管防治水，助力心血管疾病发病率从上升到下降的拐点早日实现。

李小鹰教授表示，在心血管疾病的治疗和二级预防中，阿司匹林的疗效是肯定的，也得到国际国内的一致推荐，在心血管疾病一级预防中，高危人群应用小剂量阿司匹林的疗效也是肯定的。“2019年ACC/AHA心血管疾病一级预防指南”再次指出了阿司匹林的应用意义。但我国心血管疾病高危人群阿司匹林使用率严重不足，阿司匹林的使用规范度尚待提高。一项涉及4省市阿司匹林预防心血管疾病用药现状调查研究显示，总人群中符合一级预防人群的阿司匹林实际使用率严重不足，仅占14.09％；在所有服用阿司匹林的人群中，50.25％患者服用剂量低于指南推荐的最小剂量。

当天，《阿司匹林》(第2版更新)中文版也同步面世，原作者Karsten Schror教授介绍了阿司匹林的历史发展以及阿司匹林在心血管疾病预防方面的作用。Karsten Schror教授表示：“很高兴中文版一书的问世，对于心血管疾病的预防，我们推荐最重要的预防方式还是更健康的生活方式。但是，在这个基础上服用药物预防也是不可替代的。多项研究表明，阿司匹林是一种经济效益比较好的预防手段手段，而有效性是很明显的。”