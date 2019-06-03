智慧健康版块亮相中国国际服务贸易交易会

人民网北京6月3日电 （记者王君平）中国国际服务贸易交易会（原京交会）日前在北京举行。本届交易会的主题是“开放、创新、智慧、融合”，中国健康管理协会主办的智慧健康专题展是今年交易会新增的一大亮点，为健康服务领域的企业、机构搭建一个展示发展成就、促进交流合作的大舞台，让优秀的企业、优质的服务、优良的产品有“开嗓亮相”的机会，以大健康的事业和产业的发展成就，激励深入实施健康中国战略，切实增进人民群众健康福祉。

我国医卫信息行业领先的创业慧康科技有限公司（以下简称“创业慧康”）与致力于专业健康管理服务的亿家健康集团作为智慧健康重点展商联合参与了本次交易会，并以健康城市平台及其应用的多个场景展现了互联网+医疗健康的未来应用。在智慧健康国际高峰论坛上，创业慧康董事长葛航重点阐述，在国家卫生健康委提出的电子健康卡普及和应用体系框架内，以2.5亿人健康档案建设能力为核心，以26年医疗健康行业专注服务为基础，持续打造的“百岁工程”健康服务网联体。

在本届交易会智慧医疗展区，创业慧康重点展示2019年初正式进入运营的健康中山区域卫生信息平台。它打通全市医疗资源，把线下医院、基层、妇幼保健、医保、药品供应商、养老机构、体检机构、家庭医生、政府进行有效链接，以居民需求为导向，整合全市所有医疗健康资源，实现“医养防护”一体化管理。平台基于区域资源，整合市内大健康机构，提供更多开放服务，进一步促进区域内的健康产业的发展。力求体现健康服务领域产融结合与产教结合，注重科技引领与标准引领，关注人才培养与学术发展，促进广泛交流与国际合作。在本次交易会上，健康中山区域卫生信息平台也获得了行业专家的一致认可，荣获2019年中国国际服务贸易交易会“业态创新奖”。

葛航表示，将继续搭建更多健康城市云平台，开展多维运营模式，积极推进 “百城云平台”发展战略，推动与医疗急救、养老机构、保险机构、银行、电信服务商等合作，形成一个由医疗机构、线下药店、个人健康服务、保险服务、聚合支付业务大产业联盟，在移动支付、大数据、人工智能技术、医疗云等方面达成合作，共同打造基于互联网+医疗新模式的“未来医疗”生态体系。

中国健康管理协会介绍，此次中国国际服务贸易交易会对于健康服务业发展必将起到较大的推动作用：一是有力推动中医健康管理技术的发展。传统医学在“治未病”方面具有独特的优势，我们要充分挖掘祖国医学的宝藏和精华，探索更多的中医在健康管理领域适宜推广和普及的技术方法和标准规范，形成具有中国特色的健康管理模式。二是有力推动专业化健康管理人才建设。目前我国的健康管理人才远远不能满足全民健康管理的需求，产教融合发展必将促进健康管理教育培训体系的建立，全面推进健康管理和健康服务人才的培养。三是有力推动应用人工智能、大数据、云计算、移动互联网、物联网等先进技术手段，实现全面管理、全民健康的健康管理目标。