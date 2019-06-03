人民广场舞2019海口站赛事开启 百支舞队大联欢

5月29日，“金龙鱼1:1:1 舞出好比例”2019人民广场舞海口站比赛在海口市秀英区万达广场举行。本次大赛由人民网人民健康、金龙鱼黄金比例调和油联合主办。截至今日，海口站的赛事已持续四天，近百支舞队报名参与，各参赛者怀着饱满的热情盛装亮相，舞蹈内容形式丰富，生活气息浓郁，男性动作刚健敏捷，女性动作轻快柔美，尽显海南舞者的独特魅力。

腰鼓舞作为一种流行于民间庆典的舞蹈形式，现在被越来越多人搬上广场舞的舞台。恭喜发财腰鼓队的成员早在活动开始前，便来到了比赛现场，热情洋溢地排练着腰鼓舞，一支腰系红绸的队伍，不停变换着队形，一对小槌，按既定节奏击打，发出着鼓荡人心的声音。

恭喜发财腰鼓队

恭喜发财腰鼓队的大妈们说，“大家都很喜爱腰鼓这项活动，能强健体魄，又能排解内心的烦闷，陶冶情操，希望更多年轻人加入打腰鼓的队伍。”腰鼓声响，充分展示了舞者们健康向上的精神风貌。这也将以舞为媒，以食为缘，吃动均衡的健康生活理念传达给更多群众。

上场比赛的不只中老年朋友，越来越多的年轻人加入到跳广场舞的阵营。据介绍，米谷鬼步舞队就是一支由青年和中老年朋友共同组成的舞队，一百多名成员中不乏二三十岁的青年。有些年轻人是因一时兴起而加入，在身心得到放松的同时喜欢上了这项运动，有些年轻人则是被家人带动。队员李阿姨说：自己有健康的身体还不够，家人也要有强健的体魄，全家一起健身，生活才更均衡。

除了舞蹈团，一些“空竹达人”也亲临现场，秀出“绝技”。海南省海口市空竹运动协会是一支利用空竹健身的队伍，10米多长色彩缤纷的空竹龙，在他们手中扬扬起飞，舞出各种花样。队长的伞技一心四用，更是赢得了围观群众的阵阵掌声。

海南省海口市空竹运动协会

抖空竹是中国民间游艺活动，是中国传统文化苑中一株灿烂的花朵，同时也是一种集健身、娱乐、表演于一体，男女老少皆适宜的运动。海南省海口市空竹运动协会的队长说“我们爱空竹，希望能弘扬中华优秀传统文化，让空竹走进学校、走进广场、走进城市大街小巷。”

活动现场，各舞队成员热情高涨，精彩的舞蹈使得路人驻足观看，金龙鱼游戏活动区更是吸引大量群众积极参与，健康知识问答环节中，主持人提出“人为什么要吃油”的问题时，围观群众争先举手抢答“因为食用油提供人体所需的脂肪酸”，“因为油保障人体营养均衡”，可见金龙鱼1:1:1 倡导膳食脂肪酸均衡的健康营养理念深入人心，为“全民健身”营造良好的舆论氛围的同时，也为国民搭建了一个吃动均衡的深度互动的交流平台！

看到这里小伙伴们是否已经按耐不住，想要参赛了呢，文末特地为大家准备了赛事举办路线，快带上你的舞蹈在你的城市C位出道吧!扫码添加小程序，报名参赛，了解更多精彩内容，与金龙鱼一起舞出健康好比例吧！