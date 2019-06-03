抗流感病毒设计有望找到新靶点
中国农业科学院哈尔滨兽医研究所王晓钧团队，首次证明ANP32A/B是A型流感病毒聚合酶发挥功能所必需的宿主因子，并成功锁定了其与聚合酶相互关联的关键位点。该研究成果论文近日发表在最新一期《病毒学杂志》上。专家评价指出，此项成果首次揭示了ANP32A/B蛋白在人、禽、马、猪、犬等不同物种流感病毒复制过程中的决定性影响，也为新型抗流感药物及转基因动物的研发提供了有效靶点。
流感病毒的RNA聚合酶是病毒复制的发动机，负责病毒RNA的复制和转录。长久以来，科学界一直在探索是否有宿主因子参与流感聚合酶功能并扮演关键角色。酸性核磷蛋白32A（ANP32A）属于ANP32蛋白家族成员，该家族主要包括ANP32A、ANP32B和ANP32E。2016年，有科学家报道，禽源ANP32A蛋白与禽流感病毒聚合酶的种属特异性相关，但关于ANP32A在流感聚合酶复制过程中的重要性及该家族其他蛋白的功能并未被完全揭示。
王晓钧团队首先构建了一系列聚合酶相关宿主蛋白的HEK293T敲除细胞系，检测发现，人ANP32A或ANP32B单独敲除时，均不影响聚合酶活性。这二者为结构类似的同一家族蛋白，它们可能功能类似，单独敲除一个，另一个仍会发挥功效，因此团队构建了ANP32A/B双敲除的细胞系（DKO）。研究结果显示，在同时缺失ANP32A/B情况下，不同亚型流感聚合酶活性均下降1万倍以上；同样，病毒感染实验也表明，DKO细胞系上病毒的生长复制下降1万倍以上。此结果证实ANP32A/B是不同亚型人流感病毒复制所必需的宿主蛋白。该团队又评估了不同物种（人、禽、马、猪、犬）流感病毒对不同物种ANP32蛋白的依赖性，首次揭示ANP32A/B是不同物种流感病毒聚合酶发挥功能的决定性宿主蛋白。
进一步研究发现，禽ANP32A成为独立支持流感病毒聚合酶活性的ANP32家族蛋白，这使得禽ANP32A蛋白作为抗流感病毒设计的唯一靶点成为可能。（记者衣晓峰）
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