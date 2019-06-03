我国是世界上老年人口最多的国家。随着老龄化程度不断加剧，且呈现出基数大、增速快，失能、高龄、空巢老年人多等特点，老年人对医疗、照护的需求与日俱增。“医养结合”正是为应对深度老龄化挑战作出的一项重大举措，使老年人“有病治病、无病疗养”，成为今后一段时期重点培育和发展养老服务的新方向。

山东省以创建全国医养结合示范省为契机，进一步优化供给、提升能力、补齐短板，力争满足老年人多层次、多样化的健康养老服务需求。作为一种新型养老模式，医养结合在推进过程中不可避免地面临一些发展瓶颈和困难。如果说医养结合这壶水正在慢慢升温，当下还有几个关键环节需要打通，才能最终走向沸腾。

比如，应进一步建立健全工作机制。建立相关部门间协作机制，建立联合指导、联席会议、会商协调等制度。健全社会资本投入机制，在医保政策衔接、财税金融政策、土地供应、人才培养、建设规划、准入许可等方面细化支持政策措施，鼓励社会力量开展多种形式的医养结合服务。

要总结上海等15个试点城市实行长期护理保险制度的经验，尽快在全国推广，为4400万失能半失能老人及其家庭长期持续支出的照护服务费用给予制度性保障，帮助这些老人尽可能有尊严和有质量地生活。下一步应立足运行中的关键问题完善机制，重点迈过独立筹资、照护服务提供、失能评估标准“三道坎”，力争在“十三五”期间，基本形成适应我国国情的长期护理保险制度政策框架。

当前，养老服务专业人才队伍的现状严重制约了医养结合服务的发展。从长远来看，急需从现在开始规划，完善职业教育体系，在高校中增设老年护理专业等。当下，应将养老人才培养纳入国家就业培训政策，政府应制定和细化养老服务从业人员培训规划，从加强培训力度、加大投入与保障力度、建立健全管理机制等入手。同时建立健全养老服务人才薪酬待遇、激励评价、职级晋升等制度，多管齐下推进养老服务人才队伍的专业化、职业化与社会化建设，吸引更多优秀人才从事这项工作。

此外，还应进一步完善老年人健康分级、能力评估、医疗护理服务等行业标准体系，制定医养结合的收费标准等。建立从居家、社区到专业机构的比较健全的长期照护服务供给体系，且充分发挥中医药在医养结合服务方面的作用。

在建立和完善顶层设计的同时，我们也希望越来越多的地区像山东一样，探索出更多因地制宜、突出特色的医养结合服务模式，为老年人提供治疗期住院、康复期护理、稳定期生活照料以及临终关怀一体化的健康和养老服务。（甘贝贝）