初夏养生：吃三鲜，忌三满，多出汗

小满过后，标志着暑天湿热正式拉开帷幕，应从初夏开始就做好夏季养生的准备。

多吃应季“三鲜”

1.冰糖樱桃养胃祛湿。天津市第一中心医院营养科副主任医师谭桂军表示，酸甜可口的樱桃可以益脾养胃，祛风胜湿。《名医别录》中记载，“吃樱桃，令人好颜色，美志”，樱桃富含铁元素和维生素C，适量食用有养颜润肤之效。另外，樱桃中维生素A含量较高，用眼较多者吃些很好。

大家可以尝试冰糖樱桃饮。樱桃洗净榨汁，调以冰糖当饮料喝，能养胃，对食欲不振、腹泻也有一定的食疗作用。还可以用鲜樱桃泡酒，对关节疼痛、四肢乏力都有一定效果。注意樱桃性温，阴虚火旺者应少食。

2.爆炒蒜苔温通活血。河南省中医院针灸科吕沛宛认为，蒜苔是应季蔬菜，有温中下气之效，适合这个季节给身体补充阳气。虽然天热了，但有些人出现腹胀、腹痛等症状，这是胃寒的表现，吃些蒜苔有温补的作用。另外，蒜苔中还含有辣素、大蒜素，有消毒杀菌的作用。

不妨这样吃蒜苔：头天晚上把蒜苔洗净切段，用盐和生姜腌制（可以去辛辣），第二天早上将其爆炒，炒熟一点，适合肠胃功能较弱的人食用。但注意胃炎、胃溃疡或热性体质者不要多吃。

3.吃黄瓜把清热解暑。天津中医药大学第一附属医院营养科主任李艳玲指出，黄瓜性寒凉，水分也特足，爽快又清热。但很多人不吃把黄瓜把，嫌弃它口感涩，没水分，其实黄瓜中含有较多的苦味素，尤其是尾部，能降火、开胃，吃的时候可千万别把黄瓜把扔掉了。另外，黄瓜中含有丙醇二酸，能抑制脂肪的吸收，想瘦身的人可以适当多吃些。

切丝或拍黄瓜时很多水分和水溶性维生素会流失掉，而生吃黄瓜营养成分保存最好。注意黄瓜不宜多吃，每天不要超过半斤，脾胃虚寒的人应少吃。

初夏忌“三满”

1.汗满：贪凉易伤阳，养阳按揉足三里。初夏，天气渐热，汗液的排泄也会加快，中医认为“气随汗脱”，而“气者阳也”，所以人体阳气也会受损。此外，热天人比较贪凉，如空调、冷饮等，易受寒湿之邪而伤阳。

江苏省南京市中西医结合医院针灸科王亮主治中医师介绍说，夏季养护阳气，补中益气比较适合按揉足三里穴。该穴位在外膝眼下3寸，距胫骨前嵴一横指，当胫骨前肌上。取穴时，由外膝眼向下量四横指，在腓骨与胫骨之间，由胫骨旁量一横指，该处即是。

具体方法是，用拇指指面着力于足三里穴位之上，垂直用力，向下按压，按而揉之。其余四指握拳或张开，起支撑作用。按揉时，会产生酸麻胀痛和走窜等感觉，持续数秒后，渐渐放松，如此反复操作数次即可。

2.湿满：雨多伤脾胃，练练熊戏祛脾湿。“小满小满，江满河满。”说明这时开始，雨水多起来，导致空气潮湿，各种皮肤病，如脚气、湿疹、汗斑、湿性皮肤病、足癣等易发生。中医认为，这些皮肤病的发生与天气闷热及潮湿有关，尤以湿重为主要致病因素。

南京市中西医结合医院运动保健咨询门诊李靖副教授介绍说，中医祛湿可通过健脾来实现，比较好的健脾运动是五禽戏中的熊戏。主要招式如下：身体仰卧，两手抱着小腿，抬头，身体先向左滚着地（最好在干净地面上或家中地板上铺一层毛毯），再向右侧滚着地，左右滚转各7次。然后屈膝深蹲在地上，两手在身旁按地，上体晃动，左右各7次。练熊戏时，要像熊那样浑厚沉稳。

3.胁胀满：天热心烦，练练“坐功”心静安。初夏由于气温增高，很多人会感觉胸胁部位胀满，就是胸口堵得慌，容易出现心烦的现象。

南京市中西医结合医院治未病科主任医师倪正推荐大家练练“坐功”来除烦。明代著名养生学家高濂在其所著的《遵生八笺》中记载了“小满四月坐功”，具体方法为：每日凌晨3时~7时，正坐，一手手心向上用力托举，一手手心向下，用力下按，各三至五次，然后牙齿叩动36次，调息吐纳，津液咽入丹田9次。

夜短要早睡，出汗也养生

夏天昼长夜短，对很多人来说，按点睡觉是个难事儿。因此，初夏应及时调整作息，保证晚上10点到11点就寝，早上5点半到6点半起床，午饭后半小时短时午睡。这样，等酷夏真正到来，我们就能养成合理的作息了。

夏天，很多人怕出汗，不爱锻炼。其实，适当锻炼，有利体内汗液排出，帮助祛除体内湿气。不过，要选择合适的运动，夏天应该少做一些强度太大的运动，比如，踢球、打篮球等。可早起或晚上太阳下山后，到公园或绿地散步、打拳、做操、跳舞等。（明文）