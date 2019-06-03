当老伴的“心理医生”

前年深秋，与我们朝夕相处的公公去世了，一时我和老伴情绪跌落至冰点。经过一段时间的自我调适，我基本走出伤痛笼罩的境地，可是老伴依然情绪低落，白发也见多了，失眠、头痛、焦虑、猜疑，精神萎靡不振。如果他长期如此，不仅不利于身体健康，还会影响和“传染”到全家人的心情，于是我想方设法帮他排解负面情绪，充当“心理医生”。

老伴情绪依旧不振的根本病因在于他两岁时就没了母亲，他和父亲相依为命，现如今公公突然离他而去，岂能不伤心绝望。所以，每当他想到他爸便会产生很重的心理负担。

对此，我耐心劝解老伴，人终会离去，包括我们也是，要面对现实，公公走了，活着的还要好好过。我们生活好了，公公在天有灵也会放心。过了段时间，我发现他的情绪有了好转。

可是不久，老伴又患上了心律不齐，胸闷气短，尽管服了近半年的药，依然起色不大。他精神萎靡，情绪焦虑。为了让老伴尽快走出阴影，我通过微信，将那些平日里关心他、在乎他，且他信得过的亲朋好友建了一个群，通过与朋友分享来解除心中的郁闷、孤独和烦恼。

除了发动别人帮忙，我还担当起他的“情绪管理专家”。他之所以总陷入糟糕情绪中，就是因为他现在的生活太枯燥单调了，一直“宅”在家里，遇事便会想不开、看不透。

老伴听从了我的建议，开始尝试培养些兴趣爱好：做志愿者、写字作画、种花养鸟、跳广场舞、练气功、打乒乓球、下棋、垂钓……丰富多彩的休闲活动，释放了情绪，增进了身心健康。

此外，我还让他不要去与别人攀比，保持坦然、乐观的良好心态。经过一段时间的调整，老伴的情绪终于恢复如初。

经过这两件事后，老伴真把我当成他的“心理医生”了，每每遇到烦心事，他都会第一时间向我倾诉。老伴现在经常说：“有啥事跟老太婆一说，心里就会舒服多了。”看到老伴笑口常开的样子，我感到幸福满满。（王惠玲）