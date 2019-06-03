作为一名眼科医生 我这样让自己的孩子远离近视

【心里话】

“我家孩子今年才3岁，怎么就患上了200度近视？”

“我明明经常提醒孩子，让他小心注意，为什么近视还是控制不住？”

……

在门诊中，经常有家长这样问。特别是每到假期，北京各大医院的眼科门诊就迎来了诊疗高峰，不少家长领着孩子到医院查视力配眼镜。笔者是一名眼科医生，相对于大多数普通人来说，对孩子近视的困扰有着更深刻的体验。多年的诊疗经验告诉我们，过早接触电子产品，缺乏户外活动，长时间近距离阅读，读写坐姿不端正，这些不良的用眼习惯是近视低龄化、重度化的诱因。应该尽量鼓励孩子多参与户外活动，避免过早接触电子产品，培养孩子良好的用眼习惯。

很多家长觉得孩子还小，视力防控这件事等孩子长大一点再说。殊不知，近视的预防也应该从小做起。因为大部分视力的问题，都可以在小时候发现，并及时进行治疗，避免弱视、斜视等问题。笔者对女儿的视力健康非常重视，从孩子三岁开始，平均每三个月至半年就为她做一次全面的视力检查。同时，还为女儿建立了详细的眼健康发育档案，随时掌握孩子的眼睛发育状况。

笔者十分注重在日常生活中，潜移默化地培养孩子良好的用眼习惯。保护视力，坐姿端正非常重要。为了培养孩子正确的坐姿，笔者一家人吃饭时，大人和小孩共同保持端正坐姿；外出散步时，家长也会时刻教导孩子正确的走路姿势。通过从小培养孩子的生活习惯，以便其在读写时能够形成科学正确的坐姿。不仅如此，笔者还非常重视孩子用眼时长问题。女儿3岁之前，我们坚决不会让她接触手机；3～4岁时，规定她动画片一次只能看一集，近距离阅读在20分钟内；当女儿开始看书写字时，提醒她每30分钟就抬头远眺几分钟。平时在家，大人也会有意识地减少电子产品的使用频率。

“自然光”对孩子近视防控非常关键，所以每天最少1个小时左右的户外活动必不可少。笔者会尽自己所能多陪女儿出去走走，还经常叮嘱家人记得带着孩子出去玩儿。平时没事，哪怕是让孩子和家人一起出去散散步，买买菜也好。

在笔者家人的共同关注下，今年9岁的女儿双眼视力1.0，远视力储备值为75度，保护得还算不错。我希望通过自己的经历告诉大家：少年儿童是祖国的未来和希望，作为他们的监护人，家长应当主动承担呵护孩子眼健康的责任。全社会都要行动起来，共同呵护好孩子的眼睛，让他们拥有一个光明的未来。（北京爱尔英智眼科医院视光中心主任 范春雷）

《光明日报》（ 2019年06月02日 06版）