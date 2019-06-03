美国癌症报告：运动不足相关癌症发病率上升
新一期美国《国家癌症研究所杂志》刊登的美国癌症状况年度报告显示，1999年至2016年间美国人癌症总体死亡率持续下降，但是近年来与超重和运动不足相关的一些癌症发病率上升。
这份由美国国家癌症研究所、美国疾病控制和预防中心、美国癌症学会等机构合作完成的报告显示：由于吸烟率长期下降，美国人的肺癌、膀胱癌和喉癌等癌症发病率在降低；但近些年来，与超重和运动不足相关的子宫癌、绝经后乳腺癌、青年人中的结直肠癌发病率持续上升。
报告分析了美国癌症发病率的性别差异，总体而言男性的癌症发病率和死亡率高于女性，但在20岁至49岁年龄段，美国女性的癌症发病率和死亡率更高。
报告说，在上述年龄段，美国女性最常见的癌症是乳腺癌、甲状腺癌和黑色素瘤，而男性最常见的癌症是结直肠癌、睾丸癌以及黑色素瘤。（记者周舟）
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