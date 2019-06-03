“垃圾DNA”突变可能引起自闭症
脱氧核糖核酸（DNA）是人体内重要的遗传物质，过去认为其中相当部分没有用处，是“垃圾DNA”。但一项新研究显示，“垃圾DNA”如果发生突变，可能引起自闭症。
美国普林斯顿大学等机构研究人员在新一期英国《自然·遗传学》杂志上发表报告说，他们分析了1790名自闭症患者的基因组。这些患者没有自闭症家族史，其病情更可能来自基因突变。
研究人员使用人工智能中的机器学习技术建立了一个分析模型，比较了自闭症患者与其未患自闭症的兄弟姐妹等亲人的基因组，结果显示，“垃圾DNA”的突变可能影响某些基因的调节和表达，增加患自闭症的风险。
据介绍，人类基因组中仅有1%到2%的部分负责编码蛋白质，其余部分曾经被认为是没有用处的“垃圾DNA”。但近来有越来越多的证据显示，“垃圾DNA”在许多生理机制中起到重要的调控作用。
研究人员认为，这项成果不仅为探索自闭症病因提供了新视角，还提示人们可以用类似方法探索“垃圾DNA”在癌症和心脏病等疾病中的影响。（据新华社）
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