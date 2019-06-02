面子不好看，原来是“第二大脑”肠道闹脾气

肤质越来越差、气色越来越糟、额头还有了细纹……出现这些问题时，你可能首先想到“重金”换大牌护肤品，或是再多贴几张面膜。但这些思路或许都不对，其实根源可能在于——你的肠道。

对，你没听错，肠道不仅关系“面子”，还关系“大脑”等人体重要组成部分。529是世界肠道健康日，我们就用一组数字来聊聊，这个被称为“第二大脑”的肠道。

9米长的人体排毒管道

肠道是人体重要的消化器官，也是人体最大的免疫器官。

你知道肠道有多长吗?约9米！

约9米的肠道，影响的绝不仅是消化功能。据美国《赫芬顿邮报》报道，肠道健康会对我们的皮肤、大脑功能、免疫系统、肾脏健康、肝脏健康和体重都有影响，而现代人热衷的外卖饮食、常用抗生素等都会破坏肠道健康。

90%国人的肠道存在隐患

《2018国人肠道健康白皮书》显示，约90%的国人都存在肠道健康问题。长时间熬夜加班导致作息不正常、快节奏工作生活导致紧张焦虑、出差旅行造成水土不服以及生冷辛辣不忌口，都是造成国人肠道不健康的主因。小病不治大病难医，看似不起眼的肠道小疾，长时间不被关注，很容易累积成严重的消化系统疾病甚至是肠癌。

1公斤肠道菌护健康

你可能很难想象，守卫你我肠道健康的，是一群细菌。人体中口腔、皮肤、食道、胃和结肠中都有细菌，但在肠道中最多，约有100万亿个，重量可达1公斤。如果让肠道中的所有细菌排排站，其长度可以绕地球两圈半，像一个庞大的军队，守护着肠道健康。

北京协和医院基本外科主任医师林国乐教授表示，肠道健康，日常调理是关键。肠道内存活着多达100万亿个的细菌，大致可分为有益菌、有害菌及中性菌。有益菌可以促进肠道蠕动，抑制有害菌的生长，保持肠道健康的关键就在于维持肠内菌群平衡。一旦肠道内的有益菌数量减少，就容易引起菌群紊乱、抵抗力下降等问题。

（郑新颖）