王振常：人工智能将成为医学影像行业临床能力提升的机遇与抓手
5月30日，在中国医师协会第十三次放射医师年会上，中国医师协会放射科分会主任委员、北京友谊医院副院长王振常提出，医学影像人工智能时代到来了。
挑战：医学影像需求激增，误漏诊或不可避免
“2016年，放射科医师达到15.8万人，但即使这样，还是满足不了患者需求，医师还是要加班到晚上12点。”王振常提出，现代人健康意识的觉醒，人口结构老龄化，医学影像支撑临床精准诊断的价值不断增大，这些因素都导致影像检查需求激增。
巨大的需求使得医学影像投入、空间、运营等成本不断增加。“数据显示，2016年，全国二级以上医院拥有X线机达2.47万台，CT设备达1.2万台，每9.4台/百万人口。”王振常说，未来两年，医学影像设备还会增加，增幅达30%~40%。
即使设备不断增加，巨大的需求仍对医生是巨大的挑战。“比如，肺部结节的诊断，如果我一天看十个病人片子，我不漏诊。但如果让我一天看30个，那我很大可能会漏诊。”庞大的工作量对于医生的脑力与体力都是严峻的挑战，误漏诊或不可避免。
机遇：AI成为放射科医生的助手
那么如何保证工作质量?如何提高工作效率?如何减轻工作负担?如何降低运营成本?
“答案就是：机器解决。”王振常说，2015年国务院就把AI列入了重要布局。2016年10月，《“健康中国2030”规划纲要》对智慧医疗关键技术突破提出了具体要求。
AI在医学影像领域的应用目前比较成熟，前景广阔。“该领域每年发展速度超过4%”。王振常介绍，目前AI人工医学影像主要用于图像重建与影响筛查。
人工智能在胸部影像、神经影像、骨肌影像、心血管影像、乳腺影像、大血管影像、影像结构化报告等临床领域应用不断发展。
“对于胸片的检测，AI帮助医生提高了诊断率，对于结节的检出达80%。”王振常说，人工智能已经成为影像科医生的好助手，在提高医生工作效率、降低误诊率方面发挥了重要的作用。
对医学影像行业来说，人工智能是临床能力提升的机遇与抓手。“现在我们处于新时代，人工智能一定会是我们的好助手。”王振常说道，实现人工智能任重道远，需要大家共同努力。
（王振雅）
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