早餐吃对了能护心！心血管病和营养专家教你如何吃

6月1日，参加第十三届东方心脏病会议(OCC)的几位专家在东方直播室举行了一次吃早餐直播，心脏病会议的专家为啥先讲早餐?

2019年4月，权威学术期刊JACC发表的一项研究前瞻性地证明了不吃早餐与较高的心血管死亡率有关。吃对早餐能护心！一起听听这些专家的建议吧。

复旦大学附属中山医院葛均波院士：吃对早餐能护心

有人曾将早餐称作是“一天中最初的期待”，而随着生活节奏的加快，我们对早餐却少了些许期待，为了赶时间，不是凑合两口，就是和午餐两餐并作一餐。

既往有研究显示，不吃早餐可能会导致肥胖、糖尿病、高血脂等疾病的发生风险。OCC在会上举办“健康心早餐”这样的活动，邀请心血管专家和营养学专家一起解读合理的膳食结构，一方面是向公众普及早餐的重要性，同时借这个活动发布“健康心早餐”参考食谱，给广大民众参考，提高我国心血管疾病预防水平。另一方面也提醒，无论是医生还是媒体记者，在忙于工作时，不要忘记吃早餐。

北京大学第一医院霍勇教授：早餐要吃得像皇帝

“俗话说，早餐要吃得像皇帝，午餐吃得像平民，晚餐吃得像乞丐。”为什么如此看重早餐呢?因为对大多数人来说，这一顿饭距离上一餐有十个小时左右，需要补充更多能量。空腹时间较长会导致早晨血压升高。而常年不吃早餐，势必会导致相关激素的紊乱，更容易暴饮暴食和肥胖，也会造成血脂水平波动。

相关研究发现，吃早餐有助于降低血压，进而防止血管堵塞等各种心血管事件。

上海市医学会心血管病分会主任委员钱菊英：调血脂不能全靠食疗

一般认为，低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)升高的话会增加心血管风险。改善饮食习惯会明显改善血脂水平吗?

饮食治疗和改善生活方式本身就是血脂异常治疗的基础措施，是共同“作战的”。即使开始用药治疗后仍应继续进行饮食控制和积极运动，但不能因为药物治疗就放松生活方式干预。但是我们也要避免进入一个误区，那就是仅寄希望于食疗来改善血脂。

复旦大学附属中山医院营养科高键主任：优秀早餐得含有四类食物

不同地区早餐的选择是丰富多样的，外面餐馆提供的传统早餐食物单一，多以高热量的食物为主，虽能饱腹，但营养价值却并不高。优秀的早餐要包含以下四类食物：

第一类食物，要有点像全麦面包粗杂粮这样的。因为早餐首先是要有主食，但 现在主食吃的太精细，所以早餐吃点杂粮。

?第二大类食物，有一个动物性食物，比如白煮蛋，也是?推荐的吃鸡蛋的方式。

第三大类食物，就是豆浆和牛奶，一般一包牛奶基本上满足这个要求了

第四大类食物，就是有蔬菜水果，所以今天(见图片)配了一些水果。

四种都完整的叫优秀早餐，只有三种叫良好早餐，只有两种和一种叫稍差的早餐。现在很多人早餐只有一种两种，所以建议早餐要尽量的多样化，起码四大类食物都有一些。

（尹薇）