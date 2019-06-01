预防小儿“八字脚” 学步不宜过早 

如今，越来越多的家长发现自家孩子走路时表现出“八字脚”，担心不已。广东省妇幼保健院小儿外科主任医师乐盛麟指出，排除先天遗传因素、疾病因素外，宝宝“八字脚”的发生与过早学步、穿硬质鞋子等行为习惯有关。他提醒，宝宝走路出现“八字脚”时需及时请医生诊治，尽早矫正。

宝宝“八字脚” 走路易摔跤

“八字脚”，顾名思义，就是走路时两只脚掌呈“八字”形，有“外八”和“内八”之分，走路时脚尖相对、足跟朝外，为“内八字”，而足跟相对、足尖朝外则为“外八字”。

“‘八字脚’的人走路时，不仅影响形体美，而且他们走路时的运动规律也是与正常人有所区别的。”乐盛麟介绍，正常人走路时，向前出去的脚，是脚跟先着地，然后再向前过渡到整个脚掌，最后由脚掌和脚趾蹭地产生一种向前的推动力使人往前移动。而“八字脚”的人则不一样，他们走路的时候，是用脚跟的外侧先着地的，然后是脚掌外侧、全脚掌依次着地，最后由大脚趾头的内侧蹭地，而其他四只脚趾则没用上力，这与关节活动的正常规律相违背。因此，有“八字脚”的宝宝走路常走不稳，甚至还容易摔跤。

预防“八字脚”避开这些

乐盛麟指出，小儿“八字脚”的发生，除了遗传因素外，常见的原因有以下几种：

1.过早站立

小儿的运动发育是有一定规律的。但是，有些家长过于心急，宝宝坐都还没学会，还没能坐得稳稳的，就扶着孩子站起来蹦了。由于这个时候宝宝的脚还不够力来支持他整个身子呈站立姿势，为了增加身体的稳定性，于是双脚便自然而然地打开，久而久之，便形成了“八字脚”。

2.鞋子太硬

有些家长在给孩子选购鞋子时不注意，选的鞋子鞋底硬邦邦的，如皮质较硬的皮鞋等。而小儿由于足部脚腕力量还不够，穿着太硬的鞋子，走路时容易有一种脚“带不动”鞋子的感觉，久而久之，容易形成异常步态的不良习惯。

3.疾病因素

疾病的因素主要包括营养素的缺乏或脑部损伤所致，如维生素D或钙缺乏的孩子，他们可出现骨骼的改变，临床上表现为O形腿或X形腿，进而影响到宝宝的步态。

另外，脑瘫宝宝由于大脑不能正常地发出指令而出现肌张力异常及原始反射延迟消失，在临床上可出现一些奇怪的姿势，如学走路时，腿常呈一种典型的剪刀状，即脚尖点地，膝盖紧贴，两只脚相向交叉，伴有“八字脚”等。

乐盛麟表示，想要预防宝宝“八字脚”，家长在日常生活中需注意保证宝宝各项营养素的摄取要充足，在宝宝运动发育过程中要遵循其发育规律，注意不要过早地让宝宝开始站立，宝宝可行走后，家长应为其选择一双较为舒适的鞋子，最好是布鞋或胶底鞋。

如果发现宝宝在行走过程中出现“八字脚”现象，需及时请医生进行诊治，在排除了疾病因素后，若是因行走习惯所致的“八字脚”，可以先纠正其不良的行走习惯，也可借助专门的矫正鞋进行纠正。（全媒体记者王婧 通讯员林惠芳）