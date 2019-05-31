杞菊地黄丸治疗干眼症

杞菊地黄丸出自清代保颐堂创始人董西园《医级宝鉴·卷八》，由六味地黄丸加枸杞子、菊花而成，有滋肾养肝的功效，可用于肝肾阴亏、眩晕耳鸣、羞明畏光、迎风流泪、视物昏花等。

中医讲“肝开窍于目，目受血则能视”，意思是说眼干、眼涩、眼疲劳等问题都与肝脏有着密切关系。肝肾阴亏、精血虚少时，眼睛的视力功能也会受到较大影响。笔者曾接诊过一个60岁的男性患者，退休后得了“手机综合征”：整天玩微信、微博、抖音、斗地主游戏等手机应用，俨然成了放不下手机的年轻人，三个月后出现了眼睛干涩、畏光怕风、眼部异物感，到医院一查，得了“干眼症”。在医生建议下，患者控制手机使用时间，同时规律服用杞菊地黄丸，4个月后单位体检，干眼症不仅恢复了，血脂血压也有下降。

现代中医普遍认为高脂血症与肝、脾、肾功能失调及过食肥甘有关，治疗时常采用补益肝肾、健脾益气、滋阴养血、活血化瘀、清利湿热、利水清痰、疏肝利胆、消食导滞、清热通便等方法，因此这位患者的干眼症和高脂血症同时得到了缓解。但是本方为补益剂，更适合慢性病患者长期使用。

被誉为国医圣手、当代杰出中医学家的蒲辅周老先生曾指出，久服汤剂，胃气难任荡涤时，应采用膏、丸等制剂。《蒲辅周医案集》一书记载了一个连续六个月服用杞菊地黄丸的医案：一位38岁的女患者被西医诊断为神经官能症，初诊时已卧床不起一年多，证见头痛、头晕、目眩、耳鸣、心慌、气短、颈转动困难，身倦乏力、精神不振、腰痛腿酸、大便有时溏、小便正常、食纳不振、口干不饮、舌淡红无苔、脉沉弦细数。蒲老先生诊断其属肝肾不足、阴虚阳亢，开出处方：桑葚膏每早三钱，开水冲服，杞菊地黄丸每晚二钱，开水送下，连服一月。复诊时患者精神转佳，食纳增加，每日能起坐四五次，大便已不溏，小便正常，但有时仍胸闷，起坐时周身发抖、头痛、眩晕、睡眠不佳、左膝关节酸痛、脉舌同前，依前方加生熟枣仁各一钱五分、远志七分、夏枯草一钱，水煎取汁代汤早冲桑葚膏，晚送杞菊地黄丸，续服一月。三诊时患者已能起床下地活动，食欲渐增，但仍有头晕，改用养阴健脾兼治，早服人参养荣丸三钱，晚服杞菊地黄丸三钱，连服两月诸证悉平，已能外出活动，再服2个月后康复。

综上可见，本方治疗慢性疾病须长期坚持耐心服用，才能发挥最大疗效。急性发作类疾病、合并急性感染等均不宜使用。因该方剂以滋肾养肝为主，需根据患者体质辨证应用：脾胃虚寒、大便稀溏者慎用；舌苔厚腻之痰湿、浊毒、湿热体质慎用。▲（河北省中医院脾胃病一科主治医师徐伟超）