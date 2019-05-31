2018年6月，世界卫生组织（WHO）将“游戏障碍”正式纳入“成瘾行为所致障碍”。换句话说，打游戏上瘾是一种病，得治！

WHO对游戏障碍的定义是：对游戏失去控制力，日益沉溺于游戏，以致其他兴趣和日常活动都必须让位于游戏，即使出现负面后果，游戏仍然继续下去或不断升级；行为模式必须足够严重，导致在个人、家庭、社交、教育、职场或其他重要领域造成重大的损害。游戏障碍同样会导致严重的健康负担，游戏玩家由于长时间玩游戏导致睡眠不足、营养不良、视力下降、情绪低落、易怒、冲动攻击行为等。

北京回龙观医院院长杨甫德表示，面对网瘾患者，家属往往找不到科学正规的治疗途径。 常规的门诊治疗一般都是单一的药物治疗，即便是心理治疗，持续性也很差，影响了患者的康复效果。而住院治疗将药物、心理、物理治疗等纳入综合治疗体系，那些靠单纯的管理和教育解决不了问题的、家庭成员关系不融洽的网瘾患者，在医院能接受针对性更强、效率更高的治疗。

近日，北京回龙观医院启用国内首个由公立精神卫生医疗机构开设的行为成瘾治疗病房，帮助治疗游戏障碍。开放式、居家式是该病房的最大特点。启用首日，《生命时报》记者对成瘾病房进行了探访。

一进病房，首先映入眼帘的是一间家庭式客厅，电视、沙发、茶几，还有一台跑步机。据北京回龙观医院成瘾医学中心副主任医师杨可冰介绍：“这里模拟的就是日常的客厅场景，患者可以和家人一起看电视、聊天，接待探视的亲友。”过了客厅是一个多功能厅，摆放有迷你KTV、毽子、跳绳、乒乓球等运动设备。唯一看起来和“治疗”有关的，是一台磁场刺激仪。接着，是一间相对私密的心理治疗室，设有沙盘区，供心理测评和治疗。再往里走是两间病房，分别是单人间和四人间。

通往二楼楼梯平台上，摆放了沙发、茶几和书架，这是一个小书吧。二层主要以病房为主，从墙上的日常活动作息表上看出：早上、中午及下午都安排了院区活动时间，其他时段则穿插着“艺术行为治疗”“团体活动”“小治疗”“读书会”等。而院区活动、睡觉休息以及用餐等，都是在家属陪同下完成的。

杨可冰补充，目前针对游戏成瘾患者的治疗基本分为两个阶段，初步定6~8周的治疗周期。第一阶段，前4~6周，让患者停止使用网络，用其他的行为去替代，进行脱瘾治疗。比如，病房里的游戏设施、体育活动、娱乐活动等，心理治疗师也会进行心理干预，建立彼此的信任感。第二阶段，后两周左右的时间，让患者逐步恢复使用手机，但要限制使用时间，比如一天在两个小时之内，帮助患者恢复他的社会功能，合理使用手机和网络。治疗结束以后，治疗师会对治疗效果进行评估。患者出院之后，也会定期敦促随访，组织团体小组活动等。▲