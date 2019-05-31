中南大学湘雅医院血管内科副教授 陈晓彬 主治医生 井 然

因突发心脏病导致猝死的事件在生活中时有出现，其罪魁多是隐藏在心脏冠状动脉里的斑块。

斑块是指动脉内膜上积聚的脂质沉积，呈黄色粥样，所以也被称为粥样硬化。它是引起心绞痛和心肌梗死等冠心病的最大元凶，常常导致血管变窄、供血不足，严重时可致人休克或猝死。斑块形成的原因非常复杂，通常与自然衰老、高血脂、高血糖、高血压等老年疾病密切相关，所以中老年人群很常见，长期抽烟和大量饮酒的中青年人也容易中招。

临床会将冠心病大致分为稳定型冠心病和急性冠状动脉综合征，分别与稳定斑块和非稳定斑块有关。稳定型心绞痛大多出现在慢性冠心病患者中，主要症状表现为劳累或激动导致的前胸部阵发性的压榨感、窒息感，持续数分钟，经休息或舌下含服硝酸甘油后，往往能迅速缓解。不稳定型斑块就像不定时爆发的火山，平时悄无声息，一旦发作却可能导致冠心病急性发作，可“一招致命”。弄清两者的不同，能在一定程度上初步判断风险大小。

一般认为，如果在某种特定活动后发生心绞痛，比如爬楼梯、清晨急促起床、情绪波动较大时，考虑稳定型斑块的可能性大，相对安全；如果心绞痛发生的时间和疼痛感不规律、不典型，比如不仅觉得心前区有压榨和闷胀感，有时候这种痛感还会放射至喉部、下颌甚至肩背部等，则要引起重视，以防是急性冠状动脉综合征所致。

糖尿病患者必须格外警惕细微的疼痛和不适，因为长期血糖控制不佳，会导致痛觉神经感知能力下降，即使出现了心绞痛等症状，也容易被忽视。▲