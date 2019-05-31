有些腿肿可能源于肿瘤

湖南省人民医院介入血管外科二科责护组长 龙璇毅 □主治医生 欧阳尚

腿肿的原因很多，其中包括下肢静脉血栓，而引发血栓的除了血管问题外，还有可能是肿瘤。

刘女士最近一段时间腿肿得厉害，走几步就胀痛，就诊后，医生在治疗血栓的同时查明，引发她深静脉血栓的竟然是盆腔肿瘤。从医理上看，肿瘤细胞能直接或通过促凝物质间接激活凝血系统，造成血液高凝状态；而盆腔肿瘤所处的位置，容易压迫下肢或下腔静脉，造成血流减慢。血液滞流加上高凝状态，就成了下肢深静脉血栓形成的重要诱因。一旦下肢深静脉血栓出现，可导致肢体肿胀疼痛、功能障碍，严重者甚至影响动脉供血，导致肢体坏死。

一般认为，下肢深静脉血栓的主要患病人群包括：超重或肥胖、久坐、长期卧床、抽烟、高龄、有静脉血栓家族史、妊娠、合并肾病或风湿免疫疾病、长期口服激素或避孕药物等。因此，如刘女士一样仅仅出现下肢肿胀症状的患者，特别容易忽视盆腔肿瘤的排查。

盆腔肿瘤是盆腔部位肿瘤的统称，包括结直肠肿瘤、膀胱肿瘤、神经内分泌肿瘤等，女性还有宫颈癌、子宫内膜癌、卵巢癌等，男性主要是前列腺癌。尽管女性盆腔恶性肿瘤常见的临床表现是腹痛、阴道不规则出血、盆腔肿块等，如果突然出现下肢肿胀、疼痛，也应有所警惕。盆腔原发性肿瘤通常较为隐秘，早期不会出现明显的症状，发现时常常是晚期，严重影响治疗和预后。

若盆腔肿瘤引起下肢肿胀，在深静脉血栓急性期建议住院治疗，出院后建议继续抗血栓治疗，卧位时可抬高患肢30°，站立和走路时可穿医用弹力袜，帮助下肢静脉血液回流，减轻下肢水肿和胀痛。当然，通过手术、放化疗、靶向、内分泌等方式规范治疗肿瘤仍要放在第一位，调节好心态和情绪，避免负面情绪和过度压力影响治疗效果。如果盆腔肿瘤控制不好，深静脉血栓很容易复发，一旦血栓脱落发生肺栓塞，也会威胁生命。▲