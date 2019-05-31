肝肾不好慎用二甲双胍

二甲双胍作为糖尿病治疗一线用药，广泛应用于临床50年，全世界上亿人都在应用，其安全性、可靠性均得到广泛认可。即使当今诸多新型降糖药不断涌现，二甲双胍仍然有着不可替代的地位。二甲双胍无肝毒性，但肝功能受损者应慎用。《二甲双胍临床应用专家共识》（2018版）明确指出：肝功能严重受损会明显限制乳酸的清除能力，建议血清转氨酶超过3倍正常上限或有严重肝功能不全的患者避免使用二甲双胍。

很多人会关注到二甲双胍说明书中提到的“乳酸酸中毒”的警告。在双胍类药物中，苯乙双胍引起乳酸酸中毒的危险为二甲双胍的10~20倍，因此苯乙双胍相继被美国、英国等很多国家禁用。与苯乙双胍不同，二甲双胍不经肝脏代谢，不抑制外周葡萄糖氧化，也不促进外周乳酸生成。有研究显示，二甲双胍乳酸酸中毒的发生率为每10万人中6.3例，中毒的患者多数有高龄、肝脏疾病、酗酒、急慢性肾衰、慢性肺病等情况。肝脏有强大的代偿功能，除非肝功能严重损害，否则不会造成乳酸蓄积。

除此之外，二甲双胍还有些应用禁忌。二甲双胍以原型经肾脏排泄，故与肾脏关系密切。肝功能不全的患者若合并肾功能不全，有可能引起急性肾功能恶化，出现脱水（严重腹泻呕吐）等。接受血管内注射碘造影剂者，应暂停二甲双胍。发生以下体征：肌肉痉挛、腹痛等消化道功能紊乱和严重衰弱、糖尿病酮症、长期禁食、过量饮酒、长期缺氧（急性心肌梗死、失代偿心衰）的，应暂停二甲双胍。

二甲双胍是具有心血管保护作用的为数不多的降糖药之一，使用时要综合分析、权衡利弊，不能因为发生率极低的肝肾损害就放弃长期的心血管获益，也不能盲目扩大二甲双胍适应证。乳酸酸中毒高危人群要避免不良事件发生，建议检测乳酸水平及肾功能。