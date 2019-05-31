宝宝排尿困难，小便量少，点滴而出，这是中医癃（lóng）闭的症状。癃闭是由于肾和膀胱气化失司所致。箕门穴具有利尿、清热的作用，对治疗宝宝尿少、小便艰涩不利效果很好。

取穴：箕（jī）门穴，位于大腿内侧，膝盖上缘至腹股沟成一直线，属小儿推拿的特定穴，穴呈线状（如图）。

具体方法：1.推箕门穴。施治者以食指、中指着力，自宝宝膝盖内侧上缘向上直推至腹股沟处150~300次。2.拿箕门穴。以拇指与食指、中指相对着力，提拿该处肌筋5次。

需要提醒的是，推、拿的方向不同，会产生不同的效果：治疗尿闭自上往下推或拿；治疗水泻无尿，则自下向上推。▲