宝宝尿少，推拿箕门
程 凯
宝宝排尿困难，小便量少，点滴而出，这是中医癃（lóng）闭的症状。癃闭是由于肾和膀胱气化失司所致。箕门穴具有利尿、清热的作用，对治疗宝宝尿少、小便艰涩不利效果很好。
取穴：箕（jī）门穴，位于大腿内侧，膝盖上缘至腹股沟成一直线，属小儿推拿的特定穴，穴呈线状（如图）。
具体方法：1.推箕门穴。施治者以食指、中指着力，自宝宝膝盖内侧上缘向上直推至腹股沟处150~300次。2.拿箕门穴。以拇指与食指、中指相对着力，提拿该处肌筋5次。
需要提醒的是，推、拿的方向不同，会产生不同的效果：治疗尿闭自上往下推或拿；治疗水泻无尿，则自下向上推。▲
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
人每天需要四个拥抱 心理滋养是最好的养生 拥抱是人类在子宫内的第一感觉，即使1.5厘米的胚胎都能感受到。然而伴随着成长，我们却在逐渐丧失这项“本能”。尤其是步入社会后，快节奏、压力大把人与人之间的距离越推越远。即便是最亲密的家人、爱人之间，似乎也无暇拥抱，遗忘了我们最初的温暖记忆。你有多久没跟家人、孩子、爱人拥抱过了？ 【详细】
人到中年七个退化 坚持五种训练益寿延年！ 人到中年，身体机能也会发生退化，各种慢病也会接踵而来，怎么办？【详细】
夏季养生重养心，常按6穴位除烦消积 五月夏季开始，阳光越来越旺，人体新陈代谢旺盛，阳气外发，伏阴于内，夏季该如何保护自己，避免暑邪侵袭，让自己舒适地度过这个夏天呢？【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn