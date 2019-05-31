海内外中医药专家首次携手探讨睡眠障碍和抑郁症难题

人民网北京5月31日电 今日上午，第三期海外中医药高级研修班在海外华侨华人中医药培训基地举行。来自德国、俄罗斯等14个国家的20名中医药专家学员将在这里接受为期一周的研修交流，并与国内中医药专家携手探讨中西医结合治疗睡眠障碍和抑郁症难题。

海外华侨华人中医药培训基地主任郝天智介绍，本期研修班在北京市中医管理局和北京市人民政府侨务办公室大力推动下，北京海外华侨华人中医药培训基地联合北京中医药大学、北京市鼓楼中医医院，并邀请首都业界专家以及燕京地区知名专家，采取中西医结合的方法寻求最佳治疗方案，来共同破解睡眠障碍和抑郁症这一世界性难题，这在国内外还属首次。

北京市人民政府侨务办公室对外交流处处长耿朝东在致辞中表示，据不完全统计，目前海外共有3万家中医诊所、1000多个中医药协会，大概20万中医药从业人员。大家都像中华中医药的使者，在各自的驻在国，推广中医药文化，讲好中医药故事，为海外中医药行业健康有序发展做出了贡献。

北京市中医管理局科教处处长王会玲介绍了北京市推广中医药的优势资源。北京市二级以上中医院有40多家，名老中医传承工作室建了200多个，建成中医药服务贸易示范区。她表示，北京市将充分发挥中医药资源优势，鼎力支持海外华侨华人推广中医药文化，为中医药的全球化贡献力量。

据了解，海外华侨华人中医药培训基地于2017年在第４届京交会中医药主题日暨2017海外华侨华人中医药论坛上新成立，是国内首个面向海外华侨华人的集医疗、教学、交流、展示、服务、贸易于一体的中医药常设服务平台。