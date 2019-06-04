北京海外华侨华人中医药培训基地第三期海外中医药高级研修班结业
人民网北京6月4日电 2日下午，北京海外华侨华人中医药培训基地举行了第三期海外中医药高级研修班结业仪式。
结业仪式上，北京市中医管理局局长屠志涛和北京市人民政府侨务办公室主任刘春锋为海外中医药专家学员颁发结业证书。北京朝阳中西医结合急诊抢救中心与中国国际医药卫生有限公司就援外人力资源培训项目《2019年牙买加重症监护护理培训班》，北京海外华侨华人中医药培训基地与美国中医针灸联盟、加拿大安大略中医学院、阿联酋迪拜中医药中心就中医药技术研究和临床推广分别签订合作协议。
北京市人民政府侨务办公室主任刘春锋在讲话中表示，希望海外20万从事中医药文化传播的行业人士成为中华文化、中医文化传播者和友谊使者，讲好中国故事和北京故事；要对于首都作为全国的政治中心、文化中心、国际交往中心和科技创新中心这一核心功能更加了解，更好地推广中华文明和中医药文化。
据了解，成立北京海外华侨华人中医药培训基地，旨在借助中国国际贸易交易会和海外华侨华人中医药大会，组织海外华侨华人中医药专家学者进行研修，把海外中医药优秀实用技术“请回来”，让国内中医药优秀传统文化“走出去”，把北京市打造成全球中医药文化交流中心，这是北京市中医管理局和北京市人民政府侨务办公室共同推动的一项战略。
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