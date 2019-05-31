安眠药有致残致死风险

受访专家：

□北京回龙观医院心理科主任医 师屈英

□北京大学国际医院心理行为医学科副主任 李小钧

近日，美国食品和药品管理局（FDA）要求，右佐匹克隆、扎来普隆、唑吡坦三种安眠药应在包装上加“黑框警告”，以确保患者和医生提高警惕、安全使用。对很多失眠者来说，安眠药可谓他们安睡的“救命稻草”，当看到自己常用的一款药被打上警示标志，很多人本来就失眠，这下更睡不着了。那么，美国发出的黑框警告到底意味着什么？不妨听听专家的解释。

导致罕见复杂睡眠行为

FDA在公告中表示，美国有数以百万计的人失眠，必须依靠安眠药才能睡得更好。自右佐匹克隆、扎来普隆、唑吡坦被批准上市以来，FDA一直密切关注着它们的安全状况。最新不良事件报告显示，这三种药可能导致罕见的复杂睡眠行为（梦游、睡眠驾驶、在没完全清醒的情况下从事其他活动等）。在已发生的66例不良事件中，有46例重伤事件，表现为过量用药、摔倒、烧伤、溺水、暴露在极冷的温度下导致截肢或濒临死亡、自我伤害，甚至是明显的自杀企图；还有20例死亡事件，表现为一氧化碳中毒、溺水、坠亡、体温过低、车祸以及自杀。这些事件可能发生在首次服药后，也可能发生在没有任何此类行为史的患者身上，哪怕仅仅吃了推荐的最低剂量。

虽然上述不良事件很少发生，可一旦发生就很严重。因此，FDA认为有必要采取“黑框警告”这一有力措施来通知公众，并要求药品说明书增加一项禁忌证，警示那些在服药后出现复杂睡眠行为的患者，避免再次使用这些药；医生也不应再给他们开出这些药。

FDA表示，将继续监测、评估安眠药及其他抗精神病药物的风险。安眠药说明书在介绍药物的用途和风险时，会定期更改内容，患者服药前应认真阅读。服药期间，患者如果发现自己在未完全清醒的情况下从事活动，或不记得用药期间的活动，应立即停药并联系医生，同时应及时向药监部门报告药物副作用。医生也应告知患者，服药可能导致罕见的伤害和死亡。

专家解答四大疑惑

那这几种药是否就不能吃了？就大家关心的几个问题，《生命时报》记者采访了权威专家。

1.右佐匹克隆、扎来普隆、唑吡坦用得多吗？

北京大学国际医院心理行为医学科副主任李小钧告诉《生命时报》记者，它们都属于非苯二氮 （音zhuō）类药物，是新型改善睡眠药物，也是单纯性失眠的一线推荐用药，在很多精神类疾病治疗中都会用到。相较人们熟知的“安定类药物”（苯二氮 类药物），它们成瘾风险较小，患者依从性较高，所以临床上用得较多。在一线城市，一半以上相关患者在用。三者比较，右佐匹克隆、唑吡坦起效比扎来普隆快，所以临床上处方量更多。它们都是处方药，还属于二类精神药品，按照规定，只有精神科医生以及取得二类精神药品处方资格的医生才能开出，且只能在医院买到，药店不允许销售。

2.如何理性看待FDA的决定？

李小钧表示，FDA的行动是各国药监部门的风向标，也许不久以后我国也会采取相应举措。不过，黑框警告不代表不够安全。如果不够安全，FDA不会批准上市，即使上市也会勒令退出市场。加上黑框警告的目的是，引起患者和医生的足够重视，尽可能避免不良反应。

正是因为右佐匹克隆、扎来普隆、唑吡坦相对安全，临床上用的才越来越多。随着全球失眠人数增加，用药的人多了，出现不良反应的人也会随之增加。FDA提到，66例不良事件都是比较罕见的情况，出于谨慎考虑才决定加上黑框警告。

李小钧说，没加黑框前，专业医生也会关注患者可能出现的风险，做好提醒。加上黑框警告更加强调这点。对医生来说，了解药物可能会给患者带来一些风险后，更应明确诊断，对症用药。如果患者并非单纯性失眠，还伴随焦虑、抑郁或其他躯体疾病，则应考虑是否要开这些药。即使符合用药条件，也要严格按照说明书使用，并向患者明确解释可能出现哪些不良反应。但有一点要警惕，随着患睡眠障碍的人越来越多，安眠药可能出现滥用问题。在此提醒患者，通过黑框警告了解用药风险后，一定要关注自己是否存在不良反应，并做好防范措施；更不要通过非常规渠道购买，私自乱用。

3.使用这三种药的人用换药吗？

李小钧告诉记者，如果患者基于医生的正确指导吃这三种药，且没出现不良反应，就不必急着换药。在精神专科医院，这三种药通常一次只能开出两周的量，吃完就要复诊，由医生判断是否继续吃。一般来说，不建议长期使用。当睡眠质量改善后，患者应在医生指导下缓慢减药直至停药，改为间断按需服药，即偶尔入睡困难时用药。如果患者吃这三种药，确实出现一些不良反应，还有其他药物可供选择。所以，保证安全最关键的还是去正规医疗机构找专业医生，明确诊断，对症用药，定期复诊。

北京回龙观医院心理科主任医师屈英也强调，只要患者严格遵循医嘱，按剂量、服药周期和用药时间正确使用，一般不会出问题，不必过于担心。医生开药也要根据病情实事求是，最好从最低剂量尝试用药，循序渐进。这三种药的使用周期不可超过两周，否则可能出现成瘾等问题。如需继续治疗，可不同药物交替使用或间歇用药。患者不能为了追求睡得更长、更安稳，自行增加剂量，以免影响次日精神，甚至带来肝脏损伤。

4.吃这三种药有哪些注意事项？

李小钧表示，有三点需要注意。1.服药后应马上睡觉，不能提前服药，更不要进行其他活动，因为药物快速诱导睡眠，意识清晰度下降，甚至出现睡前幻觉，做其他活动会增加安全风险；2.晚饭后尽可能减少饮水量，上床前尽量排空膀胱，以减少起夜次数，防止摔跤、晕倒；3.第二天醒来后不要立刻起床，躺在床上等待两三分钟再起，同样有助于减少摔倒几率。

安眠药副作用及用药误区

临床上安眠药有很多种，除了上述重伤或死亡危险，它们有没有其他不良反应呢？对此，李小钧做出详细介绍（以下括号内为常见不良反应或注意事项）。

第一类是非苯二氮 类，包括佐匹克隆片剂（口苦）、右佐匹克隆片剂（味觉异常）、唑吡坦片剂（有睡眠相关进食障碍及睡行症报道，抑郁症患者者慎用）、扎来普隆胶囊（镇静、眩晕、剂量相关的记忆障碍）。

第二类是苯二氮 类，包括艾司唑仑片（口干）、替马西泮胶囊（镇静、疲乏、眩晕）、三唑仑片剂（非一线用药）、氟西泮胶囊（次日嗜睡）、夸西泮片剂（困倦、头晕、疲乏、口干、消化不良）、劳拉西泮片剂（镇静、步态不稳）。

第三类是褪黑素受体激动剂，比如雷美替胺片剂（禁与氟伏沙明联用，肝功能受损者禁用）。

第四类是抗抑郁剂，包括曲唑酮片剂（口干、便秘、残留镇静作用、体位性低血压）、米氮平片剂（口干、便秘、食欲及体重增加）、氟伏沙明片剂（消化道症状）、多塞平片剂（无明显不良反应）。

第五类是食欲素受体拮抗剂，比如苏沃雷生片剂（残留镇静作用）。

第六类是抗癫痫药，比如加巴喷丁胶囊（头晕、共济失调、白细胞减少）。

第七类是抗精神病药，包括喹硫平片剂（体重增加、头痛、头晕、晶状体改变）、奥氮平片剂（体重增加、代谢异常）。

李小钧表示，每种药都有不良反应和注意事项，因此患者必须在专业医生指导下用药，同时还要消除有关失眠和用药的几个误区，保证安全用药。

误区一：过敏药当安眠药。苯海拉明等抗组胺药物，以及康泰克等含抗组胺成分的药物，有一定的镇静作用，吃了之后有些困倦，因此有些人会长期用这些唾手可得的非处方药对抗失眠。这是不可取的，只会让问题更复杂。

误区二：保健品能治失眠。专家不建议长期使用保健品对抗失眠，它只是一种食品，不能替代药物。

误区三：喝点酒就能睡着。摄入酒精在短时间内会有一些镇静作用，表面上促进睡眠，实际上会使大脑皮层兴奋，久而久之，睡眠问题没有解决，还会造成酒精依赖。

误区四：失眠是件小事。临床上，70%以上的失眠和情绪有关，包括焦虑抑郁、生活事件的影响等。睡眠不好分为很多类型，例如入睡困难、早醒、多梦等，对策不太一样，并非一种药就能解决所有问题。另外，很多人还没到用药的程度，睡眠限制、认知行为治疗等也能改善睡眠问题。所以，如果遇到睡眠问题，首先还是要去正规医院就医，不可随便吃安眠药对付。（记者 李迪 任琳贤）