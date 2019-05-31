从严控烟助力全民健康

对于立法控烟，仍有一些地方还停留在观望中，担心执法难，“掐不灭”烟头。有法可依、违法必究，控烟执法就能形成威慑

人人从我做起，全社会携起手来，我们就能让更多人共享健康

今年5月31日是第三十二个世界无烟日，也正值《北京市控制吸烟条例》实施4周年。条例实施以来，北京所有室内公共场所全面禁烟，北京餐厅二手烟暴露率大幅下降，吸烟者持续减少。

近日，又有一座城市将加入控烟行列。作为2022年北京冬奥会的举办地，张家口市近期将进行控烟立法审议。目前，包括北京、上海、深圳等在内的20多个城市，已出台公共场所禁烟地方性法规。同时，无烟城市立法正在提速升级。在秦皇岛，室内全面禁烟，出于保障公众健康的考虑，拟在沙滩等室外场所同样禁止吸烟。在深圳，控烟将扩展到公共场所室外5米以内范围，包括高铁站台等要全面禁烟。在杭州，从2019年起，从部分公共场所控制吸烟扩大到全市范围，还将电子烟草烟雾纳入禁烟场所的监管范围。

对于立法控烟，仍有一些地方还停留在观望中，担心执法难，“掐不灭”烟头。其实，从多个城市的控烟执法实践来看，制定一部符合世卫组织《烟草控制框架公约》要求的“善”法，实现室内公共场所全面无烟，是可以期待的。前不久，深圳一位市民点烟进入地铁站，被执法人员抓了个正着，但他并不配合执法借机逃离，没想到第二天就被抓回。事实证明，有法可依、违法必究，控烟执法就能形成威慑。

“吸烟有害健康”众所周知。研究显示，全球10%的心脑血管病死亡和全球12%的心脏病死亡归因于吸烟和吸入二手烟。让越来越多的人认识到吸烟的危害，共同参与创建无烟环境，才能营造更加健康的生活氛围。室内公共场所全面禁烟不留死角，让吸烟者“不能吸”；提高控烟处罚额度，将逃避、对抗控烟执法的行为纳入失信名单，让吸烟者“不敢吸”。人人从我做起，全社会携起手来，我们就能让更多人共享健康。

《 人民日报 》（ 2019年05月31日 05 版）